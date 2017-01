שהכל בסדר איתה. הוא דאג לה כל הלילה. שלא תחזור על שגיאותיו. לא יירדם עד שהיא תהיה בטוחה. ג'יימס ארתור מתמחה בבלדות מלו-מלנכוליות. זהו שיר שכתב לאחותו הצעירה, שאביה נטש אותה כשהייתה קטנה, והשאיר לו לשמש דמות אב בחייה. ארתור שר על התבגרותה ועל ההורות שהוא לקח על עצמו.

ג'יימס ארתור כבר רץ אחרי ההצלחה של עצמו. אנחנו מדברים על Say You Won’t Let Go, שיר שהגיע במכירה של ממש למיליון איש. עושה רושם שגם השיר הזה יגיע רחוק. הזמר מצטיין קודם כל במנעד רגשי, שמקדים ת המנעד הקולי. תוסיפו מנגינה נוגה, מעבר אפקטיבי לקצב, תזמור מיתרים עוטף, צליל פסנתר דרמטי, קולות רקע להגברת המלודרמה.

השיר מתוך אלבומו Back From The Edge, שלאורכו הוא נשמע ארתור כמעט באותו טון מתבכיין מלודרמטי, שילוב של פגיעות ותשוקה שמתורגמים לשירה רגשנית שעוברת מהמלנכולי אפרורי לנשמתי.

על האלבום Back From The Edge

I remember when you were all mine

Watched you changing in front of my eyes

What can I say

Now that I'm not the fire in the cold

Now that I'm not the hand that you hold

As you're walking away

Will you call me to tell me you're alright

Cause I worry about you the whole night

Don't repeat my mistakes

I won't sleep ’til you're safe inside

If you're home I just hope that you're sober

Is it time to let go now you're older

Don't leave me this way

I won't sleep ’til you're safe inside

Everyone has to find their own way

And I'm sure things will work out okay

I wish that was the truth

All we know is the sun will rise

Thank your lucky stars that you're alive

It's a beautiful life

James Arthur – Safe Inside

