שלוש שנים מאז Chaos And The Calm, ג'יימס ביי מנסה להגיע לאלבום לא פחות חזק. הפלטינה כפולה והמועמדויות לגראמי מחייבות, במיוחד כשאתה מגיע לאלבום שני. השירים הראשונים – מציגים אותו rocky and soulful. רושם של האזנה ראשונה קובע – אתה ממשיך איתו להאזנה שניה. . “Wasted On Each Other" הוא פתיח מעולה. שר בקול פלצט מחוספס המוסיקה מושפעת בלוז: "כולם מכנים אותנו טיפשים, הם לא יודעים מה טעמו של טיפש". שיר שעשוי להיכנס לרשימות החובה שלכם – "Wild Love", בלדה שלא שמענו כמותה באלבום הראשון בהשראת אמני ריתם נ' בלוז כפרנק אושן. כנ"ל, כמעט באותה אווירה – השיר "Us", שיר נשמה, וגם כאן בולט קול פלצט מצוין. המומנטום נמשך ב"לימונדה ורודה" “Pink Lemonade” שיצא כסינגל ביחסים מחורבנים ("את רוצה לדבר נשבע אין לי שום דבר לומר/ אני לא רוצה לדבר אתך ") תערובת של פופ רגיש עם רוק שמזכיר את הרי סטיילס (מוואן דיירקשן) רוב השירים טבועים בחותם סגנונו, מלודיים, בלתי נשכחים, מתפתלים בקלות אל התת-מודע. האלבום תוסס, צבעוני, חי, עשיר באופן שמאפיל על אלבום הבכורה של ביי.

1. Intro

2. Wasted On Each Other

3. Pink Lemonade

4. Wild Love

5. Us

6. In My Head

7. Interlude

8. Just For Tonight

9. Wanderlust

10. I Found You

11. Sugar Drunk High

12. Stand Up

13. Fade Out

14. Slide

James Bay – Pink Lemonade

