ג'ייימס בלייק קיבל חמישה כוכבים בניו מיוסיקל אקספרס. אלבום רביעי של הסינגר-סונג-רייטר-פרודיוסר בשיתוף אנדרה 3000, טרוויס סקוט והזמרת רוסליה. הקודם שלו ‘The Colour In Anything’ שיצא ב-2016 הציג נשמה מלנכולית שרה, טנור אמוציונאלי מיוסר בליווי הרמוניות קוליות יפהפיות. בלייק נשמע בחדש כמי שזקוק לשינוי, ליציאה מהמלנכוליות לעולם מוסיקלי עשיר ומאתגר יותר. מאז אלבום הבכורה שלו בשנת 2011, הסגנון של בלייק כבש את המיינסטרים המסחרי של פופ, חלחל אפילו לתוך היפ הופ, R & B ורוק. ביונסה, פרנק אושן, קניה וסט, קנדריק ווסט, קנדריק למאר ואנדרסון. בחרו בו לשיתופי פעולה.

בשיר שעל שמו נקרא אלבום, בלייק שר על הבחירה להיות נגיש ותקשורתי: "אני אהיה מסוגל לגעת בה, אני אהיה נגיש". השיר מתפתח בעיבוד אווירה באמצעות פסנתר, צליל אלקטרוני וקולות ילדים הנשמעים כרוח רפאים.

Now I'm confiding, know I'm in haze

Gone through the motions my whole life

I hope this is the first day

That I connect motion to feeling

We spin slowly, we spin slowly ’til morning

ב – Into The Red הוא מביע הכרת טובה לשותפתו ג'מילה ג'מיל. (השחקנית, הדוגמנית) הוא זקוק לה, כי היא מוכנה להקריב קורבנות משמעותיים עבורו. עיבוד מיתרים יפהפה לקולו הגבוה. "Can’t Believe the Way We Flow” הנבנה על סימפול של חבורת ה- R & B הווקאלית Manhattans, מציג את הזמר "מוותר על הפחד שלי עצמי." ב "Power On", הוא מפרט את ההזיות שלו על היפרדות ועצמאות – "חשבתי שאת במקום השני לכל שיר" – רק כדי לחזור למסקנה שטעה. שיר התנצלות הרמוני להפליא. בלייק יצר אלבום של גוונים כדי להביע את שלל תחושותיו, חוסר הביטחון, ההתפקחות מהפחדים. חוסר הביטחון. הכל משתקף בהפקה המוסיקלית, כמו גם ברעידות הקול. גם החבירה שלו לאנדרה 3000 ב – Where's the Catch? מספקת את אחד היילייטים שבאלבום. בלייק ואנדרה 3000 מחליפים משפטים על מצע ביט אפלולי. חשוך, אלקטרוניים. השיר "מה המלכוד", מתאר משהו שהוא טוב מכדי להיות אמיתי.

קולו גמיש מספיק כדי לחבור לכל קונטקס חדש. Barefoot in the Park עם הזמרת הספרדיה רוסליה הוא דוגמא לכך שבלייק נפתח גם לרומנטיקה מהסוג הזה. מבחינה מוסיקלית – הדלילות של אלבומים קודמים מתחלפת במוסיקליות עשירה החל מצליל הפסנתר האלגנטי שלו ועד אלקטרוניקה וכלי מיתר. החוברים נפלא לקולו.

2. (Mile High (Feat. Travis Scott and Metro Boomin

3. (Tell Them (Feat. Moses Sumney and Metro Boomin

4. Into the Red

5. (Barefoot in the Park (Feat. Rosalía

6. Can't Believe the Way We Flow

7. Are You in Love?

8. (Where's the Catch? (Feat. André 3000

9. I'll Come Too

10. Power On

11. Don't Miss It

12. Lullaby for My Insomnia c

