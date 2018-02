אם המכונית לצדך נעה קדימה

עד כמה שזה מרגיש כאילו אתה מת

אתה לא הולך אחורה

השיר הזה יגרום לנהגים להאט כדי להקשיב אם משהו השתבש. שיר הסולו הראשון של ג'יימס בלייק מאז האלבום שלו 2016 מאז The Colour In Anything. כשמו של השיר, את הקליפ לשיר ביים אלכסנדר בראון כעוקב אחר נהיגת לילה מאוחרת של בלייק. בהפקה אלקטרונית מאתגרת, בלייק שר על נטילת סמים כדי לפתוח את ראשו כדי לבטא איך העולם כל הזמן נע קדימה. קולו של בלייק נשמע כמו חוזר לאחור. הלולאות נשמעות כמו מיקסטייפ דפוק, חזרה למניפולציה הפסיכדלית של תקליטי הריקודים המוקדמים של בלייק. ההפק מקצצת המילים מרתקת ומעוררת תמיהה ההברות המעוותות מאלצות אותך להקשיב רב קשב כדי לפענח המילים. המוסקה מעלה אותך על המסלול של בלייק. . יש גם משהו מאיים באפן שבו בלייק שר, "אם המכונית לצדך נע קדימה / כמה שזה עלול להרגיש כאילו אתה מת / אתה לא הולך אחורה." בלייק מגבה את עצמו עם בצליל של אלקטרוני שנשמע כמו התכה של מרכיבים מוסיקליים שונים, . שאינה מאפשרת להבין את המילים. המשמעות היא בהרגשה – "אם המכונית לצדך נעה קדימה" נשמע בתערובת של קול נכאים, הפקה קוסמית ועיוותים, עד שאתה לא יכול לשמוע מה כאן התחלה, ואיפה זה מסתיים.

emical days so I can draw

Conclusions in my ways

I've come to take as law

Always you [?]

Always you [?]

If the car beside you moves ahead

As much as it feels as though you're dead

You're not going backwards

You're not going backwards

If the car beside you moves ahead

As much as it feels as though you're dead

You're not going backwards

You're not going backwards

How can you sleep?

How can you sleep?

Chemical days so I can draw

Conclusions I've come to take as law

Always Pakistan and Netherlands

Ch

If the car beside you moves ahead

As much as it feels as though you're dead

You're not going backwards

You're not going backwards

If the car beside you moves ahead

As much as it feels as though you're dead

You're not going backwards

You're not going backwards