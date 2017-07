נתונים מהבילבורד: 4:44 של ג'יי זי כבר במקום הראשון בטופ 200. איך הוא עושה את זה? זה השם שהולך לפניו או המוסיקה? החשיפה האישית? ועוד שאלה מעניינת? האם תרבות הראפ האמריקנית המיוצגת ע"י מר זי התנחלה בארצנו, עד כדי כך שאנחנו צריכים לרדת לעומק הסיפורים האישיים שלו?

ראפ הוא בסופו של דבר מוסיקה של מילים. תרבות הפונה לסביבה שלה. אין לך את הטקסט ביד – הפסדת כמעט הכל, ג'יי זי, שון קרטר, רואה עצמו ואת סיפוריו חלק מובנה בתרבות הזו. הפעם הוא יוצא באלבום שחלקו וידוי, חלקו מחאה, חלקו משפחתי.

קחו את "הרוג את ג'יי זי" – “Kill Jay Z” הוא השיר שפותח את אלבומו ה-13 של הראפר. ג'יי זי תיאר את השיר כחיסול האגו של עצמו. במהלך השיר הוא מתייחס לתקריות (צרות) שאירעו לו בעבר ומותח ביקורת קשה על עצמו – "פאק גיי זי" הוא שר בהתרגשות.

You got people you love you sold drugs to

You got high on the life, that shit drugged you

ב"סיפורו של או.ג'יי" מתייחס ג'יי-זי לאו.ג'יי סימפסון, שחקן הפוטבול, שהואשם ברצח אשתו וידידה וזוכה לאחר מכן. המשפט שתואר כ"משפט המאה" יצר מתח בין קהילת השחורים בלוס אנג'לס ובין המשטרה המקומית. השיר מכיל סימפול מתוך "ארבע נשים" של נינה סימון, המספר על ארבע נשים בעלות צבע עור שונה. ג'יי זי שר – לא חשוב איזה שחור אתה. כל עוד אתה שחור – תתמודד עם גזענות.

Light nigga, dark nigga, faux nigga, real nigga

Rich nigga, poor nigga, house nigga, field nigga

Still nigga, still nigga

ב – Smile עושה ג'יי זי שימוש בסימפול מתוך שיר של סטיבי וונדר – “Love’s in Need of Love Today” . הוא מתבונן לאחור על סיטואציות רעות בחייו, וכיצד הן עזרו לו לשנות את חייו. במקום להישאר תקוע בשגרת צרותיך, אתה יכול לעלות על מסלול אחר. השיר 4:44, על שמו נקרא האלבום, המלווה בקולו סול-גוספל נשיים מסומפלים. הוא מכתב אהבה/ התנצלות לאשתו ביונסה על היותו בעל רע.

ביונסה משתתפת ב – Family Feud, שיר העוסק בתחרות ובמלחמות בתרבות ז'אנר ההיפ הופ – הצעירים שמזלזלים בוותיקים. ג'יי זי קורא לכל הראפרים והמעריצים שלהם להתלכד לטובת הז'אנר. דמיאן מארלי מצטרף כדי להניע את Bam במקצב רגאיי. השיר הזה חריג. אינו עוסק בחייו העכשוויים של שון קרטר, כאיש עסקים וכאיש משפחה, בן, בעל ואב אלא ב – Hov, (שמו האחר)הגנגסטר שהיה מעורב בעסקאות סמים. Legacy השיר העשירי באלבום הוא שיר קצבי, בו ג'יי זי מחזיר את זי למורשת משפחתו, משפחת קרטר.

ג'יי-זי מנסה לקדם את עצמו על ידי התחברות עם עצמו למען אנשים אחרים. אבל המוסיקה שלו לא ממש גורמת לי הזדהות/ התרגשות כמו שחוויתי בהאזנה ל – Lemonade, אלבומה של רעייתו, ביונסה, שחושפת דברים המאמתים את התסכול של בעלה.

בגדול: אוהדי ראפ שלא ממש אכפת להם מהחיים הפרטיים של ג'יי- זי עלולים להתאכזב. הראפר הכי מפורסם העולם חושב, שאם אתה רוצה להגיד מצטער לאשתך, כנראה שזה משתלם לעשות את זה בפומבי. עלי זה לא עובד.

Kill Jay Z The Story of O.J. Smile – JAY-Z, Gloria Carter Caught Their Eyes – JAY-Z, Frank Ocean 4:44 Family Feud – JAY-Z, Beyoncé Bam – JAY-Z, Damian Marley Moonlight Marcy Me Legacy

Jay-Z 4:44

