גילי פורטל נוגעת בחולשות בסיסיות באמיתות כמו נדושות, שאין לערער עליהן: אין לנו כוח לשלוט בכל דבר, מחשבות מתסכלות תמיד נכנסות למוחנו, כי כולנו רודפים אושר, לעולם איננו מרוצים ממשהו כרגע, מרגישים תמיד שמשהו חסר. וגם: הכל אפשר, שום דבר לא בטוח. מישהו יתווכח? את ההגות הזו היא מעלה לספירה שמימית, כעין בועה קוסמית, מיוצרת ממלודיה מופלאה, קצב Radio Friendly, קול גבוה, עדין, ייחודי. השיר תפס אותי בהאזנה אחת. אימצתי אותו בחום. עליתי איתו בעונג – אם לא לספירה של פורטל – לפחות לכביש הראשי במכונית הסגורה הממוזגת. ההפקה המוסיקלית עטפה אותו בצלילים מופלאים בתערובת אקוסטית ואלקטרונית. אם פופ אלטרנטיבי שאני מחפש כדי לצאת משגרה – זה השיר הזה. אנחנו רודפים אחרי אושר, ופוגשים פה ושם מומנטים שעושים לנו את זה. גיל פורטל עלתה על אחד מהם בשיר יפהפה. היא יכולה להרחיב ולנקות מוח. להשתחרר מתסכול לפחות – נכון לרגע הזה.

*** את אלבום הבכורה שלה יצרה גילי פורטל בתקופה בה נאבקה במחלה נדירה ששינתה את חייה מקצה לקצה. דרך מסע פנימי עמוק שבו למדה להכיר ולהוקיר אספקטים חדשים ולהעמיק במורכבות התודעה האנושית. לאחר השיקום מהמחלה, חלה להופיע לצדו של גיא לנדאו, בארץ, בארה"ב, תאילנד, ברצלונה. השנה היא הופיעה בפסטיבל מרדי גראס בניו אורלינס, פסטיבל אנטי פולק בניו יורק, באירוע תנועה בינלאומי בתאילנד.

We don’t have the power to control anything

Always and ever frustrated thoughts come into our minds

Maybe maybe maybe maybe I'll expand and clear my head

Everything is possible nothing is certain

Cause we're all chasing happiness happiness happiness happiness happiness

All chasing happiness happiness happiness happiness happiness all chasing

All we do is always chase Never satisfied with anything right now

Never seize the moment till it ends

And always judge and feel like something is missing

Something is missing something is missing something is missing

Wanna be there when you are here

Wanna be here when you are there

Always wanting more then you can get

Never knowing where your home is

Cause we're all chasing happiness happiness happiness happiness happiness

|All chasing happiness happiness happiness happiness happiness

All chasing happiness happiness happiness happiness happiness

All chasing happiness happiness happiness happiness happiness

Yes all chasing happiness emptiness happiness happiness happiness

קליפ: הפקה: גילי פורטל צילום ועריכה: נועם שוגנובסקי אנשי תנועה: אודליה גודשמידט, רועי גולדשמידט, שי פארן, גבריאל שפיצר.

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: