"היי ג'ו" נכתב על ידי זמר בשם בילי רוברטס, שהיה חלק מסצנת הפולק של גריניץ 'וילג' בתחילת שנות ה -60. השיר העוסק בבגידה ורצח בנוי כשיחה בין שני גברים, כאשר "ג'ו" מסביר לאחרים, שהוא תפס את האשה שלו בוגדת ומתכנן להרוג אותה. הם מדברים שוב, וג 'ו מסביר שהוא אכן ירה בה, והוא בדרכu לכיוון מקסיקו. בילי רוברטס כתב את השיר ב- 1962, אבל מעולם לא הוציא אותו (הוא הוציא רק אלבום אחד, Thoughts Of California בשנת 1975). בשנת 1966 ניסו כמה אמנים "לכסןת" את השיר, כולל להקת מלוס אנג'לס – The Leaves (הסולן הראשי שלהם היה הבסיסט ג'ים פונס, שהצטרף ל"הצבים" לפני שהקליטו את האלבום Happy Happy Together ). גם להקתו של ארתור לי הקליטה את השיר באותה שנה, וכך גם The Byrds, שזמרה, דוד קרוסבי, ביצעה את השיר כבר ב- 1965. כל הגרסאות האלו היו בקצב Uptempo.

הגרסה האיטית שהניעה את ג'ימי הנדריקס להקליט את השיר הגיעה מזמר פולק, טים רוז שמו, שביצע את השיר בעיבוד סלואו באלבום הבכורה שלו שיצא ו ב -1967. הסינגל יצא עוד בסוף 1966. זה השיר שהעלה את הנדריקס על רכבת ההצלחה. אחרי שחרורו מצבא ארה"ב ב -1962 הוא עבד כנגן של האחים אייזלי (The Isley Brothers) ושל זמר הרוק האגדי ליטל ריצ'רד (Little Richard) ב- -1966 הופיע תחת השם ג'ימי ג'יימס בהרכב – Jimmy James and the Blue Flames. הנדריקס הוא שהציג את "היי ג'ו" ללהקה והוסיפה אותו לרשימת השיירם שלה. במהלך הופעה בבבית קפה מועדון גריניץ 'וילג', צ'ס צ'נדלר מלהקת "החיות" (The Animals) שהיה בקהל, הבין מיד כי הנדריקס הוא האיש להקליט את השיר. צ'נדלר שיכנע את הנדריקס להצטרף אליו בלונדון, והוא הפך למפיק ומנהלו. הוא שידך את הנדריקס עם נואל רדינג ומיץ 'מיטצ'ל כדי להקים את החבורה הידועה בשם חוויית ג'ימי הנדריקס (The Jimi Hendrix Experience) – "היי ג'ו" יצא כסינגל בבריטניה בדצמבר 1966. היא טיפס למקום השישי בפברואר 1967, והנדריקס החל לפתח מוניטין כנגן גיטרה חשמלית מעולה וכחדשן. השיר שילב אלמנטים רבים של מוסיקה בלוז, כולל מהלך אקורדי F-C-G-D-A. הנדריקס ניגן את השיר בהופעה חיה לראשונה בפסטיבל מונטריי פופ 1967. זה יצא בבריטניה כצד השני של "Stone Free", שהיה השיר הראשון שהנדריקס כתב ללהקת The Jimi Hendrix Experience. "היי ג'ו" היה השיר האחרון שבוצע בוודסטוק ב -1969. הפסטיבל היה אמור להסתיים בחצות ביום ראשון, 17 באוגוסט (היום השלישי), אבל הוא נמשך עד יום שני בסביבות 9 בבוקר. רבים מהמשתתפים עזבו, אבל הנדריקס העניק הופעה אגדית. בעוד הגירסה של ג'ימי הנדריקס היא ללא ספק המפורסמת ביותר, "היי ג'ו" זכה ללא פחות מ-1000 גרסאות שונות, אחדות הגיעו למצעדים ביניהן של The Leaves, שר ווילסון פיקט.

Hey Joe, where you goin' with that gun of your hand

Hey Joe, I said where you goin' with that gun in your hand, oh

I'm goin' down to shoot my old lady

You know I caught her messin' ’round with another man

Yeah, I'm goin' down to shoot my old lady

You know I caught her messin' ’round with another man

Huh! and that ain't cool

Huh hey hoe, I heard you shot your mamma down

You shot her down now

Hey Joe, I heard you shot your lady down

You shot her down in the ground yeah!

Yeah!

Yes, I did, I shot her

You know I caught her messin' round messin' round town

Huh, yes I did I shot her

You know I caught my old lady messin' ’round town

And I gave her the gun/ And I shot her

Alright

Shoot her one more time again baby!

Yeah!

Oh dig it/ Oh alright/ Hey Joe,

Where you gonna run to now where you gonna go

Hey Joe, I said

Where you gonna run to now where you gonna go

I'm goin' way down south/ Way down to mexico way

Alright

I'm goin' way down South/ Way down where I can be free

Ain't no one gonna find me/ Ain't no hang-man gonna

He ain't gonna put a rope around me/ You better believe it right now

I gotta go now

Hey, Joe/ You better run on down

Goodbye everybody/ Hey, hey Joe

…Writer/s: ROBERT PETWAY

Jimi Hendrix - Hey Joe

