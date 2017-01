השיר נכתב והוקלט במקור ע"י ג'ים ווזרלי Jim Weatherly, מי שמוכר מהשיר "The Need To Be" משנת 1974. הוא סיפר כי כתב את השיר בעקבות שיחת טלפון עם השחקנית/ כוכבת הקולנוע פארה פוסט, שסיפרה לו כי אורזת כדי לחזור מלוס אנג'לס ליוסטון על רקע געגועים לחברי ילדות. השיר נכתב על צעירה שהגיעה ללוס אנג'לס כדי לעשות קריירה וחוזרת הביתה לאחר שנכשלה.השיר יצא כ – Midnight Train To Huston. שנה לאחר מכן, קיבל ווזרלי בקשה מטעם הזמרת סיסי יוסטון, אימה של ויטני יוסטון, לעשות קאבר של השיר תחת השם Midnight Train To Georgia. הגרסה הזו שנכנסה למצעדי הריתם אנד בלוז, הגיעה לאוזניה של זמרת הסול גלדיס נייט, שאהבה את השיר וביקשה להקליטו. חלק מקולות החיווי ששומעים בגרסה שלה שייכים לשיר של סיסי יוסטון. ההבדל: השיר של גלדיס נשמע יותר גרובי מהגרסה של סיסי יוסטון.

חבורת Gladys Knight & The Pips הקליטה שיר נוסף של ג'ים ווזרלי – "Neither One of Us" ב-1973, שנחשב ללהיט הסול הגדול של הלהקה, שהוקלט בחברת מוטאון, שהגיע מקום השני במצעד.

1973 מקום 1 ארה"ב מקום 10 בריטניה

Gladys Knight & The Pips נוסדה ב-1952 באטלנטה ג'ורג'יה כלהקה משפחתית בסגנון R&B/soul . היא שרדה שלושה עשורים זכתה לפרסי גראמי רבים גם נכנסה להיכל התהילה של הרוק בקטגוריה של להקה קולית ב-1996.

L.A. Proved too much for the man

Too much for the man, he couldn't make it

So he's leavin' the life he's come to know uhoo

He said he's goin'

He said he's goin' back to find

Goin' back to find

Ooh, what's left of his world

The world he left behind

Not so long ago

He's leavin' (leavin')

On that midnight train to Georgia

Leavin' on the midnight train

Said he's goin' back

Goin' back to find

To a simpler place in time

Oh yes he is

And I'll be with him (I know you will)

On that midnight train to Georgia (leavin' on the midnight train to Georgia)

I'd rather live in his world

Than live without him in mine

That world is his, his and 'ers alone

He kept dreamin' (dreamin')

That someday he'd be a star

A super star, but he didn't get far

But he sure found out the hard way

That dreams don't always come true

So he pawned all his hopes

And he even sold his old car

Bought a one way ticket back

To the life he once knew

Oh yes he did

He said he would

Gladys Knight & The Pips - Midnight Train To Georgia

