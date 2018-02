ג'ניפר לופז, הזמרת והשחקנית בת ה-48, יודעת למי לחבור. Skrillex הוכיח עצמו ככוכב הפופ סופרסטאר. עבודתו עם ג'סטין ביבר הביא לו שיטפון של שיתופי פעולה. בין השאר שיתף את Poo Bear בחלק מהם כולל ביבר. ועכשיו, הם חזרו עם הקצב הלטיני המתאים לג'ניפר לופז. לעצם העניין: אין חדש תחת השמש. טקסט כחוש על יחסים שנועד לשרת את המוסיקה. גם לופז יודעת כי בשביל לחזור לפסגה היא אינה זקוקה לתכנים מאירי נפש. השיר נשמע כמו עבודות קודמות של Skrillex ופו בר, תוך שימוש בטכניקות ווקאליות דומות עתירות אפקטים, מנגינה ש"מתיישבת" חזק וקצב אלקטרוני לפופ קליט וידידותי למשתמש. נו, בטח שעבדו כאן על להיט, שהצלחתו לבטח לא תלויה בדבר המבקר.

Is this a warning?

My heart beatin' on an offbeat

Is this a caution

That I can't get enough for your need?

Could it be us?

Could it be us?

Could it be us?

Could it be us?

Feelin' you go on and touch my love

Throwing it now, here you go, catch up

Could it be us?

Could it be us? (Could it be us?)

Could it be us?

I'm right here

Don't wake me if I'm dreaming

Could you be the one without a doubt?

Could I be for your keepin'

Jenifer Lopez - Us

