פיל קולינס כתב את המילים על אישה השולטת בחייו. הוא רוצה אותה למרות שהוא מרגיש שיש בה משהו מרושע, משום שיש לה המגע המכושף הבלתי נראה. האלבום Invisible Touch כשמו של השיר, סימן את המהפך המלא של ג'נסיס ממוסיקה פרוג רוק תיאטרלית מורכבת (כאשר פיטר גבריאל היה זמר מוביל) לשירי רוק-פופ. זה היה – straightforward rock song. ג'נסיס הם איבדו כמה מעריצים כתוצאה, אבל זכו ברבים אחרים. לג'נסיס היו 17 להיטי Top 40 בארה"ב, אבל זה היה רק שיר אחד שהגיע למקום הראשון, וזה היה השיר הזה.

לדברי פיל קולינס, השפעה על כתיבת השיר הזה היתה שיר מ – 1984 שילה אי שנקרא "The Glamorous Life",אשר נכתב על ידי פרינס. גם כאן – על אישה שמקבלת את מיטב הגברים למרות (או בגלל) יהירותה. השיר הזה נולד מתוך ריף גיטרה בהשראת מייק ראת'רפורד שיחק בעת שעבד על השיר "The Last Domino" שנכלל באלבום במחצית השנייה של "דומינו", שנכלל באלבום Invisible Touch.

פיל קולינס נשאר חבר בג'נסיס גם לאחר שיצא לקריירת הסולו המוצלחת שלו. בעת שהשיר הזה יצא, היו מאחוריו שלושה אלבומי סולו , הכילו ארבעה מלהיטי המקום הראשון שלו מתוך שבעה. זה היה המקרה הראשון בהיסטוריה של המצעדים, שסולן להקה מגיע במקביל למצעדים גם כזמר עצמאי.

ל – MTV היה חלק משמעותי בהצלחה של השיר הזה. ג 'נסיס היתה אחד מהלהקת המובילות של הרשת באותו זמן, והשיר הזה הוקרן נונסטופ. בקליפ, חברי הלהקה מצלמים זה את זה במצלמות יד ומפעילים בקטע משועשע. זה החזיר את קולינס – להופעות הבמה שלו בצעירותו.

Well I've been waiting, waiting here so long/But thinking nothing, nothing could go wrong, but now I know/ She has a/ built in ability/ To take everything she sees/ And now it seems I'm falling, falling for her

She seems to have an invisible touch yeah/ She reaches in, grabs right hold of your heart/ She seems to have an/ invisible touch yeah/ It takes control and slowly tears you apart.

I don't really know her, I only know her name/ But she crawls under your skin, you're never quite the same, and now I know/ She's got something you just can't trust/ It's something mysterious/ And now it seems I'm falling, falling for her.

She seems to have an invisible touch yeah/ She reaches in, grabs right hold of your heart/ She seems to have an invisible touch yeah/ It takes control and slowly tears you apart.

She don't like losing, to her it's still a game/ Though she'll mess up your life, you'll want her just the same, now I know/ She has a built in ability/ To take everything she sees/ And now it seems I've fallen, fallen for her.

She seems to have an invisible touch yeah/ She reaches in, grabs right hold of your heart/ She seems to have an/ invisible touch yeah/ It takes control and slowly tears you apart.

Writer/s: MICHAEL RUTHERFORD, PHIL COLLINS, TONY BANKS

Genesis - Invisible Touch

