ג'סטין טימברלייק, Filthy

ג'סטין טימברלייק הוציא את השיר בתחילת ינואר עם המלצה "את השיר הזה צריך לנגן בווליום גבוה מאוד". טימברלייק, איש בן ארבעים , עושה מאמצים להישאר חזק בעניינים. "Filthy" הוא שיר ראשון מאלבום האולפן הרביעי שלו, Man of the Woods, שיוצא אחרי The 20/20 Experience של 2013. טימברלייק עבד על השיר עם משתפי פעולה ותיקים, עמו טימבלנד ודנג'ה.

"שונאים הולכים להגיד שזה מזויף" שר טימברלייק. הוא יודע שאנשים היו סקפטיים לגביו בזמן האחרון, במיוחד לאחר פסקול הסרט Trolls. הוא מתייחס לביקורת, מ תוך תחושה, שהוא מאבד את האותנטיות שלו, אבל גם גורס, כי הביקורת היא לפחות בחלקה היא תגובה להצלחתו ולאיכות המוסיקה שלו.

I said, put your filthy hands all over me/ Ya know this ain't the clean version, והכוונה גרסה מחליפה או מצונזרת למילים שלא נועדו לקהלי רדיו (אופי מיני)

קולית, טימברלייק מנסה לעלות על מסלול פרינס, הביט של של טימבלנד ודנג'ה הוא עוצמתי במיוחד, אלמנטים של רוק, סינת' פאנק, עם טוויסט סייינס פיקשן בסיום. "שונאים אומרים שזה מזויף", שר טימברלייק. כאשר הבנאדם מודה בכישלון, זה כבר סימן רע, אבל הגם השיר הזה אינו נשמע פסגת יצירתו, עדיין הוא משדר איכויות של פופ ישיר, פשוט, מלוטש.

Justin Timberlake – Filthy

דירוג: