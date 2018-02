השורות נכתבות בשעה שג'סטין טימברלייק מופיע בסופרבול. האם הוא זקוק לאירוע כדי לתת פוש לאלבום החדש Man of the Woods? סביר להניח כי האמריקנים ירכשו עוד כמה אלפי אלבומים מהחדש כמו טייסים אוטומטיים, עוד בטרם האזינו ממש למה שיש לו להציע.

טימברלייק לא לקח סיכונים. הוא גייס מפיקי על גאונים כמו פארל וויליאמס וטימבלנד כתעודת ביטוח. טימברלייק נשאר נאמן לקונספט המוסיקלי (של טימבלנד את נפטונס) שהפך אותו לאחד מכוכבי הפופ הגדולים ביותר של דורו. מבחינתו – צודק. למה להחליף סוסים מנצחים.

"Filthy" שיר ראשון באלבום האולפן החמישי שלו , שיוצא אחרי The 20/20 Experience של 2013, חובר עם טימבלנד ודנג'ה.

"שונאים הולכים להגיד שזה מזויף", שר טימברלייק. הוא יודע שאנשים היו סקפטיים לגביו בזמן האחרון, במיוחד לאחר פסקול הסרט Trolls. הוא מתייחס לביקורת, מתוך תחושה, שהוא מאבד את האותנטיות שלו, אבל גם גורס, כי הביקורת היא לפחות בחלקה תגובה להצלחתו ולאיכות המוסיקה שלו.

I said, put your filthy hands all over me/ Ya know this ain't the clean version, והכוונה גרסה מחליפה או מצונזרת למילים שלא נועדו לקהלי רדיו (אופי מיני)

קולית, טימברלייק מנסה לעלות על מסלול פרינס פלוס צליל טכנו פופ, אלמנטים של רוק, סינת' פאנק, ואף רגאי.

Man of the Woods, אינו האלבום הגרוע ביותר של 2018, יש בו שירים יפים מהסוג של Wave בקצב רגאיי, אבל הוא עדות נוספת לכך שטימברלייק רחוק מלהיות היוצר המאתגר והחדשן בפופ כמו פעם. שירים בולטים כמו הדיסקו 'Midnight Summer’s Jam' (על מסיבת קיץ מושלמת בנעוריו בטנסי) "ו 'Breeze' כמו גם השיתוף עם אלישיה קיז ב – 'Morning Light', נמצאים כבר באזור הוינטאג' של אמן הסול.

טימברלייק, המתהדר באיזושהי חזרה לשורשים, אינו מצליח בדרך כלל לצאת ממעגל צפוי של ר-נ-ב פאנק ופופ המתבסס יותר על הפקה מוקפדת מאשר על המצאת עצמך מחדש, ועדיין זהו אלבום פופ שאי אפשר לפסוח עליו.

Filthy

02. Midnight Summer Jam

03. Sauce

04. Man of the Woods

05. Higher, Higher

06. Wave

07. Supplies

08. Morning Light ft. A.K.

09. Say Something ft. C.S.

10. Hers (Interlude)

11. Flannel

12. Montana

13. Breeze Off the Pond

14. Livin’ Off the Land

15. The Hard Stuff

16. Young Man

וידיאו: Fithy

