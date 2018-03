הפתיחה דרמטית: ב- Connected By Love ג'ק וייט כמעט זועק לאהובה כי אהבתו מונעת על ידי דיכאון וחרדה. מבקש ממנה לעזור לו להקל על הכאב. זהו אקורד ראשון באלבום מרתק של מי שמאתגר עצמו מחדש בגדול שאינה מעידה על ההמשך.

ב – Boarding House Reach נשמע כעבודתו השאפתנית ביותר עד כה של ג'ק וייט, אוסף של שירים שנשמעים נצחיים ומודרניים בעת ובעונה אחת. וייט, מגאוני הרוק האלטרנטיבי, לשעבר איש ה – The White Stripes, כתב את האלבום במלהך הסתגרות בדירה ספרטנית ללא הסחות דעת מהעולם החיצוני, השתמש באותו סוג של ציוד שהיה לו כשהיה בן 15 (רשם קול ארבעה ערוצים + מיקסר פשוט ומספר כלים בסיסי מצוצם). האלבום נוגד לכל דבר בדיסקוגרפיה שלו. זהו מוזר וחופשי, עושה שימוש ברעיונות מסגנונות שונים. האלבום מציג מגוון רחב של סגנונות – רוקנ 'רול, אלקטרו, פאנק (funk) נוקשה,פאנק (punk), היפ הופ, בלוז, ג'אז גוספל ואפילו קאנטרי- כדי להציג מרחב תחושתי של יוצר חסרי מנוח, עדות לכוחו היצירתי ולשאיפתו האמנותית הנועזת. מרגיש כמו ים של שינויים, ולא גחמה חד פעמית. הוא יצר משהו פראי, מסתורי ולא דומה לשום דבר אחר.

‘Hypermisophoniac’ – שנאה קיצונית לקול – הוא אוסף רעשים מטושטש המחובר יחד על ידי קריאתו המתמדת של וייט להתחיל "לשדוד בנק", הראגטיים של ‘Ice Station Zebra’ מציג את וייט עושה ראפינג לפני שהוא עובר לפאנק רך. ‘Over and Over and Over’ מטלטל שוב את המאזין במהלך של רוק גאראג' מוקצן ‘Get In The Mind Shaft’ נשמע כמו מתוך סרט Sci-Fi מהאייטיז עם שירה מעובדת וצלילי סינטיסייזרים מעולם אחר. ‘What’s Done Is Done’ הוא בלדת קאנטרי בלוגראסית, שאף היא נשמעת עומדת בפני עצמה.

מי ג'ק וייט חושב שהוא? מי הוא נכון לעכשיו? הוא נשמע יוצר חסר מנוח שחולף על פני גבולות מוסיקליים,מנסה להגיע לכל ענן מוסיקלי. אבל למרות כל הברקים והרעמים, התחושה היא שלא קורה הרבה באלבום הזה. השירים הם קולאז'ים של רעיונות שאינם הופכים בד"כ לשירים גדולים ולאלבום קוהרנטי. בתחילה, זה נשמע מעניין כמו מעשה יצירה של מדען מטורף , אבל זה הופך להיות מעייף במהירות.

1. Connected By Love

2. Why Walk A Dog?

3. Corporation

4. Abulia and Akrasia

5. Hypermisophoniac

6. Ice Station Zebra

7. Over and Over and Over

8. Everything You've Ever Learned

9. Respect Commander

10. Ezmerelda Steals The Show

11. Get In The Mind Shaft

12. What's Done Is Done

13. Humoresque

וידיאו: Connected By Love

Jack White - Boarding House Reach

