שם השיר של להקת הפאנק רוק גרין דיי מתייחס לארצות הברית. הוא מדבר על אומה הנשלטת על ידי התקשורת החדשה, המשוחדת, וכיצד הדובר אינו חלק מה"רדנק אג'נדה" שמשמעותו הגזענית היא קבלת מה שמכתיב האיש הלבן החזק את האופן שבו הדברים הולכים. השיר יצא במהלך מסע הבחירות לנשיאות ב -2004, שבו נבחר שוב ג'ורג בוש, והוא חזר להיות אקטואלי ורלוונטי עם הכתרת דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. "גרין דיי" ביצע את השיר ב -2005 במהלך טקס פרסי הגראמי, שבו זכה האלבום American Idiot בקטגוריית אלבום הרוק הטוב היותר.

בילי ג 'ו ארמסטרונג כתב את השיר כששמע ברדיו במכונית את להקת Lynyrd Skynyrd שיר (That's How I like it) שאמר משהו כמו: "אני גאה להיות גזען (רדנק) ואני כמו אלוהים", ושאלתי את עצמי – "למה אתה גאה במשהו כזה, זה בדיוק מה שאני נגד"

כשהגיע לאולפן, ארמסטרונג כתב בזעם את השיר הזה: "הסתכלתי על החבר'ה באולפן במבט שאומר: "אכפת לכם שאני אומר את זה? והם היו כמו, לא, אנחנו מסכימים איתך. וכך התחיל הכדור להתגלגל."

השיר מתייחס לאמריקני (האדיוט) העוקב אחרי כל שיגעון חדש, שניזון משטיפת מוח, חוסר רגישות, טמטום וביטול האינדיבידואליות. מדובר באמריקה שמאמינה לסיפורים/ אמונות שנכפים עליה ע"י משפיעי דעת קהל. גם ההיסטריה הכללית אחרי כל אירוע שייכת לעניין הזה, כולל הפאראנויה שלאחר 9/11. "Mindfuck" הוא מושג המתייחס לעיוות התפיסה שלך של המציאות. אמריקה עצמה היא "זיון מוח תת-הכרתי". “subliminal mind fuck.” ארמסטרונג טוען שטראמפ מזכי לחלוטין את בוש. כשטראמפ נכנס למירוץ על הנשיאות, ארמסטרונג שינה את מילות השיר ל – “mind Trump America”.

"השיר הוא על הבלבול של המקום שבו אנחנו נמצאים עכשיו, החינוך שלי היה פאנק רוק. המגמה היתה זה היה לתקוף את אמריקה דאז על השלילי שבה"

Don't wanna be an American idiot/ Don't want a nation under the new media

And can you hear the sound of hysteria?/The subliminal mind-fuck America

Welcome to a new kind of tension/ All across the alien nation

Where everything isn't meant to be okay/ Television dreams of tomorrow

We're not the ones who're meant to follow/ For that's enough to argue

Well maybe I'm the faggot America/ I'm not a part of a redneck agenda

Now everybody do the propaganda/And sing along to the age of paranoia

Welcome to a new kind of tension/ All across the alien nation

Where everything isn't meant to be okay/Television dreams of tomorrow

We're not the ones who're meant to follow/For that's enough to argue

Don't wanna be an American idiot/One nation controlled by the media

Information Age of hysteria/It's calling out to idiot America

Welcome to a new kind of tension/ All across the alien nation

Where everything isn't meant to be okay/ Television dreams of tomorrow

We're not the ones who're meant to follow/For that's enough to argue

