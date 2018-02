אוטיס בלקוול, יוצר שירים פורה, שסיפק להיטים רבים לאלביס פרסלי, כתב את השיר הזה עם ג'ק האמר, אשר בשלב מסוים היה חבר של ה – Platters. השיר הפך לסמל המסחרי של ג'רי לי לואיס, מותאם נפלא לסגנון האנרגתי שלו. כמו הלהיט הקודם של לואיס, "All Lotta Shakin 'Goin on On", השיר בעל רמיזות מיניות ("תן לי לאהוב אותך כמו שמאהב צריך …"), היה נועז מאוד עבור מוזיקאי דרומי ממשפחה שמרנית בשנת 1957. אחרי הכל, לואיס גדל בבית דתי, והתלבט קשות בשאלה האם עליו להקליט את השיר הזה. הוא התווכח עם הבעלים של Sun Records סאם פיליפס, שהצליח לשכנע אותו לבצע את השיר. פיליפס הריח את ההצלחה. השיר הגיע למקום השני במצעד המכירות האמריקאי עם מכירות של 5 מילין עותקים. ולמקום הראשון במצעד הבריטי ב-1957. באמריקה, השיר יצא ב -11 בנובמבר 1957, יום אחד לפני שהסרט Jamboree יצא לבתי הקולנוע. לואיס ביצע את השיר בסרט, שזכה בזכותו לחשיפה גדולה. זמרים אחרים שהופיעו בסרט היו קרל פרקינס, פטס דומינו ו- פרנקי אבלון

השיר יצא באנגליה בחודש בו לואיס נישא למיירה גייל בראון, בת 13, שהיתה בתו של בן דודו (ונגן הבאס שלו) J.W. Brown. באותה תקופה, לואיס הופיע עם באדי הולי וצ'אק ברי בבריטניה, אבל דבר נישואיו לקטינה עורר זעם בציבור הבריטי, והוא נאלץ לעזוב את המדינה. גם בארצות הברית, הקריירה שלו נעצרה כאשר תחנות הרדיו סירבו להשמיע את תקליטיו וחנויות סירבו למכור אותם. ב-1989, גילם דניס קוויד את דמותו של לואיס בסרט Great Balls Of Fire, אשר סיפר את סיפור חייו.

לואיס, יליד 1935, ייזכר כפסנתרן האקסצנטרי בעל טמפרמנט אדיר וצימאון לחיים. כאשר פרץ לסצנת הרוק ב -1957 עם הקלאסיקה שלו "All Lotta Shakin 'Goin on On", הוא נחשב לסיוט הנורא ביותר של הורי ילדים רבים ברחבי ארה"ב: הם ראו איש דרומי, בלונדיני, שניגן פסנתר ושר בזעם בלתי נשלט ובו בזמן מתרברב במיניותו. ג'רי לי היה איש הפרא הגדול הראשון של הרוק אנד רול, מי שפרץ גבולות מוסיקליים וגם חצה גבולות "מוסריים" בעיני הציבור האמריקני.

בין אם הוא שר בלדה כפרית מלנכולית, בלוז , או רוק לוהט, לואיס הקרין אישיות בלעדית. התקליטים שלו, כמו אלה של של האנק וויליאמס, לואי ארמסטרונג, נחשבים אחד האוספים האולטימטביים ביותר של המוסיקה אמריקאית לדורותיה.

You shake my nerves and you rattle my brain

Too much love drives a man insane

You broke my will, oh what a thrill

Goodness gracious great balls of fire

I learned to love all of Hollywood money

You came along and you moved me honey

I changed my mind, looking fine

Goodness gracious great balls of fire

You kissed me baby, woo, it feels good

Hold me baby, learn to let me love you like a lover should

You're fine, so kind

I'm a nervous world that your mine mine mine mine

I cut my nails and I twiddle my thumbs

I'm really nervous but it sure is fun

Come on baby, you drive me crazy

Goodness gracious great balls of fire

Well kiss me baby, woo-oooooo, it feels good

Hold me baby

I want to love you like a lover should

You're fine, so kind

I got this world that you're mine mine mine mine

I cut my nails and I twiddle my thumbs

I'm real nervous ’cause it sure is fun

Come on baby, you drive me crazy

Goodness gracious great balls of fire

Writer/s: JACK HAMMER, OTIS BLACKWELL

גרסת שנות החמישים

גרסת מאוחרת שנות השמונים

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: