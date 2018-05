זה היה שם האלבום של גרי מור שנמכר במיליונים רבים. מור הכותרת חוזר כאן למוסיקת הבלוז של נעוריו. הואה הסביר, "עזבתי את להקת Thin Lizzy ב-1980, עברתי ללהקה ששמה G-Force, ואז נכנסתי למסלול סולו. גיליתי, כשאני הנמא בחדר ההלבשה שלי ומתחמם לקראת ההופעה, אני מנגן את הבלוז. בסביבות 1989 התחלתי לנגן שוב בלוז". זה הלך ככה: "פעם היה כל כך קל להתאהב / אבל גיליתי את הדרך הקשה / יש מחיר שאתה צריך לשלם / גיליתי שאהבה לא היתה חברה שלי".

הוא רכש גיטרת Les Paul Standard מודל 59 בלונדון ב -1989. "עדייין ניגנתי אז רוק כבד, והגיטרה לא התאימה לסגנון הזה. אבל כשהגעתי ל – 'Still Got The Blues,' לקחתי את הגיטרה לאולפן כדי לבדוק איך היא מצלצלת באולפן. הקלטנו את השיר בטייק אחד. אני זוכר, שזה היה ים דרמטי. לא אשכח אותו". (ציטוטים מתוך ראיון עם Vintage Guitar magazine).

אני אוהב את הבלוז של גרי מור, הגיטריסט האירי הוירטואוזי, שנפטר במהך חופשה בספרד ב-2011. הוא עשה בלוז לבן פתוח מאוד, שמתובל במוטיבים מתקופת ההבי מטאל שלו, קלישאות נהדרות בנגינת החשמלית, וכזמר ניחן בטונות של נשמה. מבין להיטיו הגדולים – "סטיל גוט דה בלוז", "ניד יור לאב סו באד", וכמובן Parisieinne Walkways סלואו המחץ שהכי מזוהה איתו.

Used to be so easy to give my heart away/ But I found out the hard way

There"s a price you have to pay/ I found out that love was no friend of mine

I should have known time after time

So long, it was so long ago/ But I've still got the blues for you

Used to be so easy to fall in love again/ But I found out the hard way,

It"s a road that leads to pain/ I found that love was more than just a game

You're playin" to win, but you lose just the same

So long, it was so long ago/ But I've still got the blues for you

So many years since I've seen your face/Here in my heart, there"s an empty space

Where you used to be/ So long, it was so long ago

But I've still got the blues for you

Though the days come and go/ There is one thing I know

I"ve still got the blues for you

Writer/s: GARY MOORE, LOU REED

Gary Moore - Still Got The Blues

