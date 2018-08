שקעתי בכורסה נוחה ועצמתי עינים. פתאום באמצע המירוץ, עשרות סינגלים שניחתים מדי יום, נתתי למוסיקה אינסטרומנטלית להכניס אותי למסלול אחר, אפלולי, אופורי. את המילים של המוסיקה אתה מוזמן ליצור בדימיונך. דדלון Dadalon הם צמד ג'אז ישראלי-ניו יורקי – דניאל דור (Synths and Drums), ואלון אלבגלי (גיטרות ו OP1) – מובילים אותנו בדרך חדשה, מועשרת ופורייה לאלה המחפשים אפיק מוסיקלי חדש. המוסיקה היא שיחה אינטימית בין שני חברים. שני המוסיקאים החיים בברוקלין מציגים את החזון המוסיקלי שלהם, צלילים כיד הדמיון, רוויי אווירה, חלומיים. האלבום הוקלט חי, בהיתוך ייחודי של צלילים. זה נשמע כמו מסע מדטיבי של השניים לשום מקום בשילוב של אלקטרוניקה, מנגינות מהורהרות, צלילי אמביינט.

דדלון משיגים את הצבע שלהם בהקשה משולבת נגינת סינטיסייזר של דניאל דור ובצלילי הגיטרה היפים שמפיק אלון אלבאגלי בשילוב צלילי OP1 – סינטי שמציע כמות אדירה של מודולים, אפקטים, סיקוונסרים סאמפלרים ועוד כלים להפקה מוסיקלית. בעיצוב הסאונד מצליחים דדלון להגיע רק בחלק מהקטעים לדקויות ומורכבות החוברים למשהו אורגני. יש קטעים שהשאירו אותי קר כמו On With The Hero. יש שגרמו לי לעשות repeat כמו In Yellow Green. כל היצירות מקוריות, פרט לפרשנות הייחודית ל True Love Waits של רדיוהד. השאלה שעלתה אצלי – האם מוסיקה סינמטית א-מסחרית וייחודית תזכה לערוצי שידור. אשמח לשמוע שהסקפטיות שלי מוטעית. מה שבטוח: אני מת מסקרנות לעקוב אחרי ההתפתחות שלהם.

קטעים: D Major, In Yellow Green, Upper East Side, True Love Waits, The Trail, E Major When And Where ,On With The Hero

(DADALON – "In Yellow Green" (Live session

Dadalon - Dadalon

