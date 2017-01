אביב גפן שונא ריאליטי, אבל הוא עוד כאן. מה הוא עוד מחפש? יש תחושה שהוא משועמם, שהוא מיצה. דווקא כשאלי חולי חייך, הוא אמר, שזה מעצבן אותו. הוא מעדיף ריאליטי מיוסיק עם פרצופים עצובים, כלומר אנטי ריאליטי.

אני מעדיף זמרים טובים, לא חשוב הפרצוף או רמת העצב. ניצן שייר שרה נפלא Hurrican של מרינה מקסימילאן בלומין. ביצוע שהרים את השיר מעלה כמו סופה חדשה.

גם אם החספוס של ספיר עמר נשמע למנטורים "מניירה", זוהי מניירה נהדרת. היא שרה Feeling Good בעוצמה רגשית של זמרת גדולה, פוטנציאל של כוכבת פופ. אברהם טל תהה אם הסגנון שלה הולך גם עם עברית, כאילו ששפה היא פונקציה לאיכות. נכון העירה מסיקה ש – Soul הוא ז'אנר שהולך טוב יותר עם אנגלית, אבל אז יצא לה משפט – "אני רוצה להאמין שאפשר לביית אותך", כלומר – לאלף אותך. מדוע מסיקה חושבת שיש "לביית" את ספיר עמר. היא נפלאה במה שהיא נפלאה. לא לגעת בזה, לא לביית ולא לאלף. היא נתנה את כל מה שמסיקה אוהבת – ביצוע של החצנה, של פתיחת מבערים. מה יש כאן לשנות?

הנושא של ביצוע עדין ומופנם מול מוחצן ועוצמתי שנוי מחלוקת. אלי חולי שר את Stop Crying Your Heart Out של אואזיס באותו מזג Cool ונשמע הכי אותנטי. למסיקה זה לא הספיק. היא רוצה "פרפורמנס" בכל ביצוע. גפן טען שהיא "מקשקשת". במקרה הזה – צדק. לא כל ביצוע חייב להיות גדול-מן-החיים. גם מירי מסיקה יודעת, שיש כאן עניין של דקויות אינטרפרטציה לא של כוחנות, כמו שהיא בעצמה נתחה את ההתמודדות בין צליל שקורי ששרה "אלה" של שלום חנוך מול ליאור קקון ששרה "איש של לילה" של רוני דלומי.

הבעיה של המנטור במי לבחור להמשיך קשה במיוחד כששני המועמדים שרים בסגנונות שונים לחלוטין. נתי ויפה ליויאן שר בשילוב קולות יפהפה את Eye In The Sky של אלן פרסונס פרוג'קט, אלא שגפן העדיף את ליאור נעמן בשיר של מיכה שטרית – "נמנע ממך" למרות שהוא מודע לכך שהצמד יותר מתאים לתוכנית כדה וויס. נימוק? – לא ממש קיבלתי. המנעד הקולי או הרגשי? האם הוא עובר תהליך של העדפת השיר הישראלי האיכותי על פני השיר הבריטי או האמריקני? הוא גם לא נימק לחן כהן מדוע הקאבר שלו ל"לבן בחלום שחור" של איפה הילד מעיק. טוב שכהן העיר לו, שהוא אינו מנסה להיות "מיוחד" בכוח, אלא הוא כזה, כלומר אותנטי. כשופט אביב גפן מנסה להיות אותנטי. לא תמיד הולך לו.

הנבחרת של אברהם טל

ליאור צבר First Day Of My Life מול ניצן שייר Hurrican טל ממשיך עם ניצן שייר

ליאור סרוסי "תאמין לי" מול נטלי כחלון "במקום הכי נמוך בתל אביב" טל ממשיך עם נטלי כחלון.

הנבחרת של מירי מסיקה

ספיר עמר Feeling Good מול נוי שבת Lost On You מירי מסיקה ממשיכה עם ספיר עמר

חן כהן "לאן הגענו" מול דודי בוזגלו "לבן בחלום שחור" מירי מסיקה תמשיך עם חן כהן.

הנבחרת של אביב גפן

פאדי זרייק Why Does It Always Rain On Me מול אלי חולי Stop Crying Your Heart Out. גפן ממשיך עם אלי חולי.

ליאור נעמן "נמנע ממך" מול נתי ויפה ליויאן Eye In The Sky אביב גפן ממשיך עם ליאור נעמן?

הנבחרת של שלומי שבת

צליל שקורי "אלה" מול ליאור קקון "איש של ליה". שלומי שבת ממשיך עם ליאור קקון.

רון עבדן "האחת מבין כולן" מול שגיא סרי "לבחור נכון" שלומי שבת ממשיך עם רון עבדן.

