איך אמר שלומי שבת על ליאל צבחון: הדרבוקה נמצאת בגרון שלה. הקהל בבית החליט שצבחון – אינה ממשיכה. הדמעות של שבת מוצדקות. היא מהיחידות שלוקחת את הסלסול למקומות חדשים, והביצוע שלה ל"אלוהיי עד מתי" האדיר את המקור של זוהר ארגוב. הביאה את עצמה לכל אורך השיר ולא רק בסלסול – גם בפרשנות, בעוצמה הרגשית. מירי מסיקה אמרה אחרי הביצוע: בא לי לשלם על כרטיס להופעה שלך. אבל הקהל החליט לא לקנות כרטיס לליאל צבחון. הפסד שלו.

שלומי שבת הזכיר לאווה חלחל את לינה מחול, זוכת דה וויס העונה השניה, אחרי ששרה את All Of Me של ג'ון לגנד. למה הזכיר? כי שלומי רוצה מזמרת ערביה שתחזור הביתה, לכפר, לשורשים שלה, שתשיר פיירוז ולא ביונסה. אבל מה כשאת רוצה להגיע רחוק, לחצות את גבולות המדינה, ולעזוב את הכפר לטובת הצלחה בכפר הגלובלי? מירי מסיקה הזכירה לשבת כי לינה מחול חתמה על חוזה בלונדון, עם כל הכבוד לכפר. מסיקה מבינה שזמרת טובה צריכה לשיר בכל שפה שנוח לה. לסלסל באנגלית? בעיה, אלא אם כן תמציאי משהו חדש ומסעיר. הדרישה של אברהם טל מספיר עמר לשיר בעברית נשמעת אנכרוניסטית, במיוחד אחרי הביצוע שלה ל Wrecking Ball של מיילי סיירוס, שחצה את גבולות ארצנו. למה היא צריכה לשיר בעברית, כשהיא טובה מאוד באנגלית? למה לשבש לה את אזור הנוחות שלה, את הסגנון שבו היא מצטיינת?! תארו לכם, שיכריחו את ספיר סבן שסלסלה עד קצה נשמתה את "מודה אני" מאזור הנוחות שלה בעברית ויאתגרו אותה בשיר באנגלית. מה יישאר ממנה?

שבת בחר לליאור קקון את "הצל ואני", מילים ולחן שחל יהודה פוליקר. בחירה פזיזה מדי לזמרת שעדיין אינה מסוגלת לטעון את השיר הזה במטענים רגשיים בוגרים העוסקים בנפשו של האדם. פוליקר מתייחס בשיר לצל של עצמו – צל המתלווה אליו בדרכו. לפעמים – הוא שמוביל, לעיתים – הצל. כשעננים מתכנסים בשמיים וגשם מתחיל לרדת – הצל מתכנס בתוך כותב השיר. וכשהוא בפנים – זה מפחיד יותר, הופך ליצר שחור ואפל. מצד שני – הוא חלק בלתי נפרד מהאדם. את עומק התובנות האלה פספסה קקון. בכל זאת, היא הועדפה ע"י הקהל על פני צבחון, מה שמראה שבחירת הקהל – לא משהו. כנראה המצביעים באמצעות האפליקציה עדיין אינם בוגרים דיים להעריך נכונה איכות.

הביצוע של הערב: ג'וי נאג ל – Hallelujah של אלישה קיז. לנאג יש את זה. זמרת מבטן ולידה. עוצמה פנימית, צניעות יפה, איזונים נכונים, בלי ללחוץ מדי. נפלאה.

הנבחרת של מירי מסיקה

ספיר עמר – Wrecking Ball עברה לשלב הבא.

אווה חלחל – All Of Me – עברה לשלב הבא

ג'וי נאג – Hallelujah – עברה לשלש הבא

חן כהן – "הגורל הזה" – הדחה

הנבחרת של שלומי שבת

ליאור קקון – "הצל ואני" – עברה לשלב הבא

ספיר סבן – "מודה אני" – עברה לשלב הבא

רון עבדן – "את המחר שלי" – עבר לשלב הבא

ליאל צבחון – "אלוהיי עד מתי" – הדחה