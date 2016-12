מתאים לתוכנית מוסיקה ריאליטי, שהשופטים ירוצו נקופי מצפון לחבק את מי שלא הסתובבו אליו. לאביב גפן זה לא קרה, אבל כל האחרים כבר קמו מכיסאותיהם וניגשו אל מאחורי הקלעים להתנצל, לנחם ולעודד. זה חלק מהדרמה של התוכנית, והשופטים מעודדים ע"י המפיקים ללכת על זה, גם אם עפ"י הכללים החדשים, נבחן שלא הסתובבו אליו – יוצא החוצה מבלי שהשופטים יראו אותו.

הפעם זה קרה למירי מסיקה באודישן של רון צור בת 17.5 מגבעת חיים מאוחד, ששרה "אישה חרסינה", המוכר מהביצוע של מסיקה עצמה. זה היה קאבר יפה, מורכב מסגנונות, מיוחד. מסיקה רצתה ללחוץ, נאבקה עם עצמה קשות, ולבסוף לא הסתובבה. תגובתה הייתה רגשנית לחלוטין. – "וויי וויי היא שרה יפה! היו לה רגעים מדהימים. חלק מהדברים היא עשתה יותר יפה ממני!" נרגשת, היא מיהרה לפגוש את צור מאחורי הקלעים לחבק אותה, ועמדה על סף דמעות. למה לא הסתובבה? כדי לעשות את כל ההצגה הזו? לא לשכוח, אנחנו ב – Reality Show. השופטים הם שחקנים בהצגה. החרטה ונקיפות המצפון גם הם חלק מהמשחק. אברהם טל רצה מאוד להסתובב ליערה לוי מתל מונד, ששרה Call 911, וכל מה שהיה לו להגיד בפנים נבוכות היה: "אולי טעיתי אולי טעיתי, אני מרגיש שאנחנו מפספסים". כיוון שאני מכיר את אברהם טל, אני בטח שהוא אינו משת"פ של המפיקים, ובכל זאת – לנבחנים אסור לטעות, לשופטים מותר – אפילו רצוי, כדי לייצר דרמה, שהיא חלק מהעניין של דה וויס.

אביב גפן אינו מתלבט. לא הסתובב – לא הסתובב. הוא מעדיף להתעמת עם המתמודדים בענייני התנחלות ואמונה באלוהים. את אלנתן שלום ששר "אמא אם הייתי יכול", לחן שלו שהתפרסם מהביצוע של חנן בן ארי הוא שאל איך הוא (אלנתן) מרשה לעצמו לגדל ילדיו במקום מסוכן כמו ההתנחלות בה הוא מתגורר – בגלל האידיאל שלו. את אבי גאנז, ששר בעוצמה גרובית את No Woman No Cry של בוב מארלי, הוא שאל: "למה בחרת באלוהים?" – ישר ולעניין. שום מילה על הביצוע. שאלות על אלוהים מעניינות יותר את גפן, מאשר לדבר לגופו של עניין. ב"רשת" אוהבים את זה. מה מעניין מוסיקה כשאפשר לדבר על התנחלויות ואלוהים.

לינור אוחנה – "הכל זה לטובה" לא עברה

דודי בוזגלו – "אמא" – שלומי שבת הסתובב יחידי.

טל מדיוני – Head Over Featבחרה באביב גפן

יעקרה לוי – Call 911 לא עברה.

אלנתן שלום – "אמא אם הייתי יכול" – בחקר באברהם טל

רון צור – "אישה חרסינה" – לא עברה

כפיר בן סימון – "השעות הקטנות" – לא עבר

צליל שקורי – "התחנה הישנה" – מירי מסיקה לחצה יחידה.

אבי גאנז – No Woman No Cry בחר בשלומי שבת

