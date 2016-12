קול אופראי גבוה מדי לאביב גפן במקרה של הדר עטרי. לאברהם טל קשה לשפוט "שיר טחון מדי" כמו Sweet Child O' Mine ששרה אנסטסיה בוטארה. אז מה עומד למבחן? השיר, הקול, הפרשנות? גפן טוען שהוא מצפה להרבה יותר מ"ביצוע יפה". הקהל לא מעניין אותו. קהל הוא תוצר של "חשיפה במדיה". אברהם טל טוען שגפן מגיע מ"רוע" שהוא לא "מדבר יפה" לאנשים. גפן סבור שטל בא לתוכנית להיות "המאמי הלאומי". טל חושב שגפן עושה דבר אחד – עף על עצמו, מעצים את עצמו. גפן אכן מאמין בעצמו: "אני פה עונה רביעית. וסומכים על דעתי" טל חושב שיש להתחשב גם "בצופים בבית", "במשפחה", "לחשוב על האדם".

אז מה חסר בקרב בין השניים? ביקורת מקצועית בתוכנית שנקראת דה וויס. מבחינה זו, מירי מסיקה היתה השופטת האמינה והמקצועית של הפרק הזה. על גרסת שלומי אלהרר ל"את חרותי" היא אמרה בפשטות ובדיוק בלי כל משקעי התסכול של השנים הנ"ל: "זה היה אודישן לא מקורי ולא מעניין". כשמסיקה שמעה את ולנטינה שוסמן שרה את Skyfall מג'יימס בונד המוכר מאדל, היא הבינה שמדובר בזמרת. התגובה של אברהם טל, שלא הסתובב הייתה, "אני מעריץ את מסיקה על המרחק הקצר בין הרגש ללחיצה". חבל שהוא לא הסביר – מדוע הוא לא לחץ.

אבל בתוכנית ריאליטי מתאים למפיקים, שטל וגפן יתכסחו על שומדבר, במקום להתעסק עם ביקורת מקצועית לעניין. שני פונה ששרה "בואי ניקח לנו יום" של שלמה ארצי מיוחדת בפשטות שלה, ביכולת לשיר בקווי מתאר ייחודיים ולהישאר עצמה. כנ"ל רותם גבאי ששרה "איך שלא" של אריאל זילבר. ולנטינה שוסמן טובה כזמרת בעלת קול גדול שיודעת לבצע שיר מאתגר כמו Skyfall. זו טובה וזו טובה. אין כאן שום בעיה להסתובב לזו וגם לזו. כל הסיפורים של גפן על זמרים ששרים "כאב" "טראומות" – לא לעניין. דה וויס לא באה לבחון כמה זמר שר את המצוקה הנפשית שלו. היא נועדה לבחון את יכולותיו/יה כזמר/ת. הניסיון להטיל עליו להיות הסונגרייטר הדואב הוא המצאה מופרכת של אביב גפן.

נ.ב. לידיעת שלומי שבת: השיר "ושוב לבד" הוא של גילברט או' סליבאן (בתרגום אהוד מנור) ולא של תיקי דין.

שני פונה – "בוא ניקח לנו יום" בחרה באברהם טל

פרנקי ולנסי – Don't Let The Sun Go Down On Me – לא עבר

הדר עטרי – "עננים" אברהם טל הסתובב יחיד

אנאסטסיה בוטארה – Sweet Child O' Mine – לא עברה

רותם גבאי – "ואיך שלא" בחרה באביב גפן

שלומי אלהרר – "את חרותי" – לא עבר

ולנטינה שוסמן – Skyfall – מירי מסיקה הסתובבה יחידה.

גלעד לוי "ושוב לבד" – בחר בשלומי שבת.

