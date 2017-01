בשלב הזה – בחירת השיר לעיתים קריטית. אתה יכול להיות זמר מעולה. קיבלת שיר שאינו מתאים לקווי המתאר הסגנוניים שלך כזמר – אכלת אותה. אביב גפן לא יאשר לספיר סבן לבחור שיר של ביונסה ("לא עוברת אצלי") ויעדיף עבורה שיר שלו, "הכל יכול לקרות" שהוא כתב לנינט. מה עושים שהשיר אינו מתאים לה? גפן אינו מוכן לקבל ביקורת ממירי מסיקה על הבחירה. הוא בוחר להמשיך עם יריבתה של ספיר לדו קרב – רותם גבאי. "היית פחות טובה מרותם", הוא אומר לספיר, אבל לא מוכן לתלות את האשמה של אי התאמה נכונה של השיר בו – בעצמו. טוב שששלומי שבת לחץ על כפתור ההצלה לספיר סבן. היכולת של המנטור היהיר אביב גפן לשפוט מדויק מוטלת בספק. יש משהו לא מקצועי בהתנהלות שלו, שנובע מהיומרה לחפש משהו אחר, אלטרנטיבי, יתרון ל – ,Dark, ולאו דווקא יכולות שירה, פרשנות ואותנטיות, כל מה שנכון לתוכנית כמו דה וויס.

הכישלון הבולט של גפן בשלב הזה היה בחירה של השיר Here Comes The Sun של הביטלס בדו-קרב בין אריאלה צייטלין הופמן לפאדי זריייק. גפן כנראה רצה להוכיח שניתן להגשים דו קיום בין בחורה דתיה לערבי, אבל השיר לא שירת את שניהם והם לא שירתו אותו, כפי שאמרה נכון מירי מסיקה. גפן היה נעול מלכתחילה על פאדי, והוא בחר בו, למרות שלאריאלה היה ביצוע טוב יותר. לפאדי זרייק השיר ממש לא התאים.

זה מה שהוליד את הכסח בינו ובין המנטורים שלצידו, שחשים כי היוהרה שלו מולידה חוסר יציבות בשיפוט, גם ניסיון "לחנך" זמרים, שהגיעו לתחרות להבין כי המקצוע הזה קשה וחסר סיכוי. גפן כנראה שוכח שהוא שופט בתוכנית בידור טלוויזיונית ולא משמש מורה ספקני בבית ספר למוסיקה.

מקצועית, תוכנית הדו קרב הראשונה היתה שעתה היפה של מירי מסיקה, שניתחה את הביצועים בצורה מקצועית. היא הבחינה בהבדלים הדקים אך המשמעותיים בהתמודדות בין שרון לוי לולנטינה שוסמן בגרסאות שלהן ל – Ship To Wreck של פלורנס והמאשין. היא תפסה מיד את הכישלון בבחירת Here Comes The Sun ע"י אביב גפן להתמודדות בין צייטלין הופמן לזרייק. היא זיהתה בחירה נכונה של השיר "בדרך הביתה" של ישראל ברייט להתמודדות בין אלנתן שלום ובניה ברבי. גם כאן גפן לא ניתח נכון את הביצוע של ברבי וטען כי האודישן הראשון שלו היה טוב יותר, אבל כלל לא התייחס ליכולת של הזמר להתמודד גם עם שיר שלא ממש מתלבש עליו ולהגיש אינטרפרטציה טובה. גבמקום זאת העדיף גפן להתנשא על השופטים שלצידו, ולהתרברב במשפט שהופנה לאברהם טל – "אני יותר אינטליגנטי ממה שנראה לך". הייתי מציע לו, להוריד מעט מפרשים, להיות פחות נפוח מעצמו ויותר אינטליגנטי בתפקיד שלשמו התכנס יחד עם המנטורים האחרים.

הנבחרת של אביב גפן: רותם גבאי נגד ספיר עמר – "הכל יכול לקרות" גפן בחר ברותם גבאי. הצלה: ספיר עמר – שלומי שבת.

הנבחרת של שלומי שבת: שי יונאניאן נגד ליאל צבחון – "עכשיו אני חוזר". שבת בחר בליאל צבחון. אף מנטור לא לחץ Save ליונאניאן.

הנבחרת של מירי מסיקה: שרון לוי נגד ולנטינה שוסמן – Ship To Wreck. מסיקה בחרה בשרון לוי. אף מנטור לא לחץ Save לשוסמן.

הנבחרת של אביב גפן: אריאלה צייטלין הופמן נגד פאדי זרייק השיר: Here Comes The Sun. גפן בחר בזרייק. אף מנטור לא לחץ לצייטלין הופמן.

הנבחרת של אברהם טל: בניה ברבי נגד אלנתן שלום – "בדרך הביתה" טל בחר בבניה ברבי. אף מנטור לא לחץ Save לאלנתן שלום.

הנבחרת של שלומי שבת: ליאור סרוסי נגד ספיר סבן – "יש מי שאוהב אותי". שבת בחר בספיר סבן. אברהם טל לחץ Save לליאור סרוסי.

