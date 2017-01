דו-קרב שהפך לדואט ענוג: גלעד לוי וליאור קקון שרו "באת עם השקט" של דודו טסה. לא היה כאן קרב, אלא שירה של שני זמרים בהתאמה מופלאה, בעיבוד מדויק לשני קולות. כבר בחזרות הם נתנו ביטחון זה לזו. גלעד לוי התחשב בשבירותה. "התייחסתי אליה כמו אל הבת שלי". הניגודים המוחלטים ביניהם יצרו שלמות נדירה: עוצמת שירת הנשמה שלו מול העדינות שלה. אביב גפן בחר בביצוע של לוי – "כי יש כאן סיפור טראגי". רק גפן יכול להסביר מה הקשר בין "סיפור טראגי" שבשיר להעדפת זמר. חוץ מזה: טרגדיות אינן יוצרות זמרים. שוב נכשל גפן בשיקול מקצועי. מכל מקום, הוא לא הסכים ללחוץ על כפתור Save לגלעד לוי, והראה חוסר אומץ לב אחרי כל הנימוק "הטראגי" עליו התעקש. שלומי שבת נימק את אי בחירתו בלוי ב"אתה נמצא הרבה במקצוע, וליאור קקון צריכה עדיין מורה דרך". שבת העדיף את השיקול האנושי על המוסיקלי.

עוד שילוב קולות מעניין שמענו בדואט של שיר קורן והדר עטרי ששרו When We Were Young של אדל. מצד אחד – הרכות והשבריריות של קורן מול הקול האופראי הגבוה של עטרי, שהזכיר ביצועים במחזות זמר. האם עוצמת הקול תקבע או אופן הביצוע? אברהם טל קיבל את דעת השופטים שלצידו ובחר להמשיך עם שיר קורן, הגם שעטרי היא זמרת מעולה.

מירי מסיקה ביקשה לפני התחרות מרון רווח ומבן גדסי לתת ביצועים של "גבר מול גבר" או כפי שהיא ניסחה זאת – "שני איילים עם קרניים". ואכן השניים שרו כך את "אהבנו" של אביב גפן כמו "גברים", וחיבלו בשיר ובמשמעות הכאב שקיים בו. מסיקה שרצתה שני איילים בשיר הזה, הבחינה בטעות שלה – "אפילו אביב גפן שר את זה יותר יפה", אמרה לשניים. אכן: השיר הזה אינו מתאים לשירת איילים וציידים. במקום תחושת כאב, קיבלנו צעקה אגרסיבית.

את המצב הציל שלומי שבת. הוא הציע לאפשר לשנים לבצע את השיר בליווי פסנתר בלבד. ואכן, התברר שזמרים טובים הם זמרים טובים. מנטורים יכולים לקלקל להם או לעזור להם. בגרסת הפסנתר – קיבלנו את השיר את "אהבנו" כמו שיש לבצע את השיר הזה. מסיקה, מכל מקום, החליטה לבחור בבן גדסי, כי היא מצאה אצלו סגנון סול מזרחי נדיר בסוגו. לא לא האייל ניצח אלא העופר.

הנבחרת של שלומי שבת: אוראל רוזיליו מול ריטה סולודוחינה – "בדיוק כמו הירח" שלומי בחר באוראל הצלה: אביב גפן – אוראל רוזיליו.

הנבחרת של אביב גפן: נתי ויפה ליויאן מול נעמי ביטון – Ordinary World. גפן בחר בנתי ויפה. הצלה: מירי מסיקה – נעמי ביטון

הנבחרת של מירי מסיקה: רון רווח מול בן גדסי – "אהבנו". מסיקה בחרה בבן גדסי. הצלה? – אין.

הנבחרת של אברהם טל: שיר קורן מול הדר עטרי – When We Were Young. אברהם טל בחר בשיר קורן. הצלה? – אין.

הנבחרת של שלומי שבת: גלעד לוי מול ליאור קקון – "באת עם השקט" שלומי שבת בחר בליאור קקון. הצלה – אין.

גלריה

דירוג: