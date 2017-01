שוב מיהרה מירי מסיקה אל מאחורי הקלעים כדי להתנצל על כך שלא הסתובבה. היא הייתה בטוחה שיאנה אספרנטה מורלס מירבל ששרה "קיסז קיסז קיסז", ילידת קובה היא "כושית ענקית", וכשהציצה מעבר לכתפיה הבינה, כי הקול הגדול יצא מפיה של בחורה צעירה ורזה. כשפגשה אותה, אמרה: "יש לך קול חד פעמי". קול חד פעמי, אבל מי שאוהבת להסתובב הרבה – הפעם לא הסתובבה. למה? כי נדמה היה לה שיש לה עסק עם "כושית ענקית"? השופטים האחרים נימקו את אי הסתובבותם ב …ז'אנר. מוסיקה דרום אמריקנית בספרדית אינה מתאימה לדה וויס ישראל? הרי שומעים בלי סוף שירים באנגלית. בואו נזכיר לשולחן השופטים: המבחן אינו על השפה אלא על הקול, וליאנה קול לפי הגדרתה של מסיקה – של "כושית ענקית". מה זה אומר? שמעכשיו מתמודדים מוזהרים לא לשיר בספרדית גם אם יש להם קול ענק. ומה יקרה אם יגיע זמר ששר ביוונית? זמר ג'אז?

מתברר שלא רק הקול קובע, אלא גם הדימוי המצטייר במוחות השופטים. שלומי שבת התנצל בפני ליאור נעמן ששר את "מה קרה" של שלמה ארצי במילים: "נורא מבאס שאני לא רואה אותך. אם הייתי רואה – הייתי מסתובב". מילים פשוטות: משמע אוזניים אינו מספיק. שבת חייב גם מראה עיניים. כמי ששופט בדה וויס ישראל מתחילת הסדרה, זו הייתה הערה מה-זה מיותרת.

אביב גפן לא הסתובב לעמי נגר על ביצוע יפהפה של "בורות המים" של נעמי שמר, אבל ציין בפניו כי יש לו "קול מקסים". למה לא הסתובב? "כי יש אצלי בקבוצה הרבה סוגי קולות. לקול כזה אני לא זקוק. אני מחפש משהו ספציפי". שערוריית שיפוט? – בהחלט. בשלב מסוים גפן אינו מסתובב, כי הוא צריך לקבוצה שלו "קול ספציפי". מילים פשוטות: אתה יכול להיות זמר בינלאומי, אבל אם הקול שלך אינו עונה על משהו מיוחד שגפן מחפש – אכלת אותה.

מצד שני, גפן קרא לכל השופטים להסתובב יחד לביצוע של אריאלה צייטלין הופמן, הכנרית המזמרת בביצוע Marry You. אברהם טל ושלומי שבת נענו ולחצו. מירי מסיקה ללא הסתובבה. רשמתי נקודות זכות למסיקה. מסתובבת ומסתובבת, אבל לא נסחפה אחרי האדון היהיר שמחפש לקבוצה שלו "קול ספציפי". לא בטוח שזהו "הקול הספציפי" לו הוא מחכה גפן, ושהוא מאושר שאריאלה צייטלין הופמן בחרה בו. אחרי הכל "קול באישה ערווה", ויכולות להיות בעיות.

יאנה אספרנטה מורלס מירבל – Quizas Quizas Quizas – לא עברה

שגיא ספי – "ערב מול הגלעד" – מירי מסיקה הסתובבה יחידה

רון רוח – "גלים" –מירי מסיקה הסתובבה יחידה

מור ואלדד – Shut Up And Dance

ליאור נעמן – "מה קרה" אביב גפן הסתובב יחיד.

עמי נגר – "אל בורות המים" אברהם טל הסתובב יחיד.

סופי מישייב – Love You Like A Love Song – לא עברה

ג'וני ג'יימסון – Little Talks – לא עבר.

אריאלה צייטלין הופמן – Marry You

