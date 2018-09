שיר לימים הנוראים? חטא לפניו? מה פתאום. דודו אהרון לוקח את אלוקים לרחבת הריקודים. אנחנו כבר בשמחת תורה. השמש זורחת, החיוך נמרח. האירה לו החיים. כמה היא טובה אליו. שרק יימשך ככה – שלוש פעמים טפו. אם אלוקים יצטרף לקצב – סביר להניח כי גם ישמור עליהם בעברית ובאנגלית. אהרון רוצה לחדש, אז הוא מכניס ראפ כוחני באנגלית (מי הראפר?). מה הקשר? אין קשר, אבל אולי לחברים דולב רם, פן חזות ששרבטו יחד אהרון יש הסברים לתוספת האקראית באנגלית שלוקחת אותנו לכל מיני מקומות בעולם. אני לא בטוח שאלוקים יסכים אחרי הטקסט המופרך הזה לשמור על דודו אהרון ושות'. מה שכן אפשר לבקש: שאלוהים ישמור עלינו מפני שיר הדאנס המטופש הזה. דיר באלאק, אהרון תיזהר. לא בטוח שהוא ישמור עליך ועל בת זוגתך. בתורה כתוב במפורש שה' לא ינקה את מי שיאמר את שמו לשווא. אהרון הוא מסוג הזמרים, שלא בודק בציציות, לא ייחטט במשמעות הטקסטים שהוא שר. מה שנשאר זו קלילותו של הטייס האוטומטי, דאנס משורבט לידיים מורמות, רגליים מרקדות. נראה שאהרון לא צריך יותר מזה, אפילו לא רגש.

והשמש זורחת עליי/ והחיוך שלי נמרח על הפנים / וכמה טובה את אליי/ שימשיך לי ככה כל החיים

אצלך מרגיש בבית / צבעת לי את השמיים / תודה לך שסימנת/ לי ככה את הדרך

איך שאת לי הופעת / את הכל הארת לי/ שהחושך הוא היה לנו המלך

If you want to come to my mansion/ If you just call my name/ Dedicated to your nation

If you feel alive / Put your hand’s up in the air/ Put your hand’s up in the air

אלוקים ישמור עלינו …(x4)

ידענו לקום / גם כשהיינו נקודה ביקום /איך העבר שלנו הוא כמו נר שבוער / משהו בך אצלי מתעורר

And it goes like that/ New York, Miami, LA, Paris&Rio, Morocco/ Hello from Tel Aviv

It’s not Ibiza/ So welcome Israel / Around the world they always say

אלוקים ישמור עלינו …(x4)

