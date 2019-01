שיר לאירוויזיון? בבקשה. בשביל מה כל הריאליטי המייגע של "הכוכב הבא", כשדוד ד'אור מגיש שיר על מגש לאירופה? האמת: אני לא אוהב ערבובי שפות בשיר אפילו כשמדובר בחיבור בים פופ לראפ. אם עברית – אז עד הסוף. אם צרפתית – אז רק צרפתית, אלא אם כן לשידוך בין השפות יש משמעות שהיא חלק מרעיון כלשהו. לא מצאתי בקומוניקט שנשלח עם השיר תובנה כלשהי למיזוג הזה. קוסמופוליטיות? נראה שיש כאן מגמה מסחרית מובהקת: שיר בעל פוטנציאל לסובב גלובוס בעיקר בארצות הדוברות צרפתית. גם המסר חוצה גבולות: משהו טוב מגיע אחרי משהו רע. אהבה כברירת מחדל. "את תמיד אומרת/ משהו טוב מגיע אחרי משהו רע/ ושתמיד צריך לבחור לאהוב/ כאילו יש לנו ברירה". מישהו יתווכח? מוסיקלית – יש כאן צירוף מלודי-הרמוני יפה, פופ משובח, במנגינה, בקצב, בהרמוניות, בקול של ד'אור שמוליך את השיר. הראפ בצרפתית – לא משתלב. שתי שפות זרות זו לזו. בוידיאו יצרו זהות חיצונית בין הפרצופים של הזמרים, כאילו מדובר באדם אחד. הטריק הזה מעיד על המגמה, אבל כאמור השידוך מצלצל שעטנז בעייתי.

C’est bien au pays de l’amour/Au seuil de non-retour

On n’a pas d’autre choix, crois-moi, que de vivre au jour le jour

Dans ce monde de brutes, abrutis par les confettis, Mahatma Ghandi, bannit, proscrit et sûrement incompris

את תמיד אומרת/ משהו טוב מגיע אחרי משהו רע/ ושתמיד צריך לבחור לאהוב/ כאילו יש לנו ברירה

וכשאני פוחד ולפעמים מועד/ את מחבקת אותי בכל הכח/ את לוקחת אותי אל הים/ דברים נראים אחרת משם

הוווו מכאן הכל פתוח/ הווו עושה לי מצב רוח טוב/ האופק קצת יותר קרוב

Wahya lala”, souvent tu me dis perds-toi"/ Que c’est le seul moyen de trouver mon chemin/ “Wahya l’ghzala”

את תמיד אומרת/ כשדלת נסגרת נפתח לך איזה חלון/ ובכל הזדמנות שעוברת/ הרווחת איזה ניסיון

וכשאני פוחד ולפעמים מועד/ את מחבקת אותי בכל הכח/ את לוקחת אותי אל הים/ דברים נראים אחרת משם

הוווו מכאן הכל פתוח/ הווו עושה לי מצב רוח טוב/ האופק מתקרב לחוף

C’est bien au pays de l’amour,/ Au seuil de non-retour,/ On n’a pas d’autre choix, crois-moi, que de vivre au jour le jour

Dans ce monde de brutes, abrutis par les confettis, Mahatma Ghandi, bannit, proscrit et sûrement incompris

Et quand je me rebelle, ma belle, tu te fais la belle, alors j’ai envie de faire de plus belle

Quelle tentation c’était pour moi de me faire la malle, j’ai le mal de sensations, c’est peut-être pas plus mal

C’est bien au pays de l’amour, amour/ On a envie de vivre au jour le jour/ C’est bien au pays de l’amour, amour

On a envie de vivre au jour le jour/ C’est bien au pays de l’amour,

את תמיד אומרת/ משהו טוב מגיע אחרי משהו רע/ Et au seuil de non-retour/ ושתמיד צריך לבחור לאהוב

כאילו יש לנו ברירה

C’est bien au pays de l’amour, au seuil de non-retour/On n’a pas d’autre choix, crois-moi, que de vivre au jour le jour

Enfin apaisé, caressé par tes baisers/ Enfin arrive l’éveil sous ce doux soleil

את תמיד אומרת/ משהו טוב מגיע אחרי משהו רע/ ושתמיד צריך לבחור לאהוב/ כאילו יש לנו ברירה

C’est plus pareil/ C’est plus le même réveil

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: