נצטרף לשברון הלב של דוד שטרית. מאז שעזבה אינו יכול לעצום עין בלילה. החסר מחדד את התחושה – "מעולם לא ידעתי כמה אהבתי אותך". מכירים? מי לא חווה.

נצטרף לכאב הלב של דוד שטרית, לא משום שהשיר הזה מצטיין במקוריות או בפיוטיות חריגה על נושא האהבה ושברונה, במטפורות חדפעמיות (השימוש בסירה ללא מנוע בלב ים) אלא משום שהטקסט, הלחן חוברים למבע מהודק של זמר ששר את נימי נפשו הדואבת בטון שמשדר אמת . דוד שטרית (בנו של מאיר שטרית, שר האוצר לשעבר), נשמע כאן כסינגר-סונגרייטר בעל צבע יחיד בסוגו, שר ממקומות שמתחת למיתרי הקול בקול עוצמתי. השאלה – לאן בלדת הפסנתר הזו מובילה תתברר בשירים הבאים. בשיר הזה – קיימת הבטחה של ממש, ולא רק מקומית.

Cast a drift /Like a ship/Without an anchor /Like a house /in a world/without foundations /got no eyes

Cause since you've left/I can't see at night/Now you're gone/I cry everynight/I need

you/Someone to cling to/In a world of black and white

On a boat/U a stream /No hoard and no engine/I need help/To fight through the night /I need you/Hold you tight

Please come back/I can't go on living/Never Knew/I loved you so much

need your hand/Gotta get a lift/Just can't stand /

If I'm cast adrift/ Chorus till end

דירוג: