"ליל שזור כוכבים/ צבע את לוח הצבעים כחול ואפור/ תסתכל על יום קיץ/ בעיניים המכירות את האפלה בנשמתי/ צללים על הגבעות/ שרטט את העצים ואת הנרקיסים/ תפוס את הרוח ואת צינת החורף/ בצבעים על אדמת פשתן מושלגת עכשיו אני מבין מה ניסית לומר לי/ ואיך סבלת על השפיות שלך/ איך ניסית לשחרר אותם/ הם לא הקשיבו, הם לא ידעו איך/ אולי הם יקשיבו עכשיו"

מהשירים שלקחים לאי בודד, לירי, נוגה, הרמוניה מחלחלת, ביצוע תחושתי רגיש. המילים והדימויים של השיר מייצגים את החיים, העבודה והמוות של הצייר וינסנט ואן גוך. "ליל כוכבים" הוא אחד הציורים המפורסמים ביותר של צייר האימפרסיוניזם ההולנדי. המילים "צייר את הצבעים הכחולים והאפורים" משקפות את הצבעים הבולטים של הציור, ומן הסתם הן מתייחסות להרגל של וינסנט ואן גוך למצוץ או לנשוך את מכחוליו בזמן שהוא צייר . "הגברים המרופטים בבגדים מרופטים" ו"כיצד ניסיתם לשחרר אותם" מתייחסים לפעילויות ההומניטריות של ואן גוך ואהבתו למנודים החברתיים, כפי שמשתקף גם בציוריו. "הם לא היו מקשיבים / הם לא ידעו איך". המילים מתייחסות למשפחתו של ואן גוך ולכמה מקורבים שביקרו את יחסו הטוב לאומללים. המשפט – "אך סבלת עבור שפיותך" מתייחס למחלת הסכיזופרניה ממנה סבל ואן גוך.

דון מקלין סיפר ל"דיילי טלגרף" " 4 בפברואר 2010"בסתיו 1970 היתה לי עבודה במוסיקה בבית הספר, ניגנתי גיטרה בכיתות. בוקר אחד ישבתי על המרפסת וקראתי ביוגרפיה של ואן גוך, ופתאום ידעתי שאני צריך לכתוב שיר, שאוצר כי ואן גוך לא היה משוגע, אז ישבתי עם הדפס של 'ליל כוכבים' וכתבתי את המילים על שקית נייר ".

מקלין עבר תקופה חשוכה כשכתב את השיר הזה. הוא הסביר ל"דיילי טלגרף": "הייתי בנישואים גרועים שעינו אותי, נכון שמצבי לא היה גרוע כמו זה של וינסנט, שאף הוא נדחה ע"י אישה, אבל בעיקר רציתי להבהיר באמצעות השיר והציור של ואן גוך, את ההרגשה לא להיות מובן. ואן גוך צייר את הציור לאחר שהתחייב להגיע לבית חולים לחולי נפש ב – 1889. הוא כתב ש"צבע הלילה עשיר יותר מהיום", אבל הוא לא יכול לצאת החוצה לראות את הכוכבים, ולכן צייר את שמי הלילה מן הזיכרון".

אלבום: American Pie 1972

מצעדים: מקום 1 – בריטניה מקום 12 – ארה"ב.

Starry, starry night

Paint your palette blue and gray

Look out on a summer's day

With eyes that know the darkness in my soul

Shadows on the hills

Sketch the trees and the daffodils

Catch the breeze and the winter chills

In colors on the snowy linen land

Now I understand what you tried to say to me

And how you suffered for your sanity

How you tried to set them free

They would not listen, they did not know how

Perhaps they'll listen now

Don Mclean – Vincent

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: