דונה סאמר כתבה את השיר בעזרתם של המפיקים האירופיים ג'ורג'יו מורודר ופיט בלוטה. זה היה הלהיט הגדול הראשון של מורודר, בדרך להצלחה גדולה ככותב שירים ומפיק. בין ההישגים שלו: "Hot Stuff" ו "On The Radio" עם דונה סאמר כמו גם מוסיקהלסרטים כ – Scarface, "אקספרס של חצות" ו"גיגולו אמריקאי" וכן שירים רבים המשמשים סרטים, ביניהם "Take My Breath Away" ו – "Call Me"(ב"ג'יגולו אמריקאי")

Love To Love You היה אחד מלהיטי הדיסקו הראשונים. דיסקו זכה לפופולריות במועדוני ההומוסקסואליים בהם השתמשו בתקליטנים במקום בלהקות. בסופו של דבר, המוסיקה התפשטה למועדונים המיינסטרים ולתחנות רדיו וגם נכנסה לסרטים כ – Saturday Night Fever. סאמר זכתה לכינוי "מלכת הדיסקו". לפני "אוהבת לאהוב אותך בייבי", היא היתהזמרת פופ, שהופיעה במחזות זמר. השיר הזה זהציב אותה על מסלול הדיסקו.

על פי השמועה, סאמר שר את השיר באנחות אורגזמה כשבער שכטבה על רצפת האולפן תוך כדי הדמיה של אקט מיני. השמועה היתה נכונה חלקית – אחרי שניסתה להקליט את הקול שלה בדרך המסורתית, המפיק שלה ג'ורג'יו מורודר, שכנע אותה לשיר את השיר על רצפת האולפן. סאמר ביקשה לכבות אורות כדי שעובדי האולפן לא יראו אותה בזמן שהיא שרה את השיר. היא הסבירה שהיא אכן נגעה בעצמה במהלך הביצוע: היא הניחה את ידה על ברכה. החבר שלה פיטר שימש השראה לפנטזיה שלה.

דונה התקשתה להקשיב לשיר אחרי שהקליטה אותו. היא חששה מה השיר עלול לגרום לתדמית שלה, אבל בהמשך למדה לאמץ אותו והפכה אותו למרכז ההופעה שלה, שמדונה אימצה – עם רקדנים המדמה תנוחות מיניות, כאשר סאמר כורעת על מגוון של בחורים.

לפי מגזין "טיים", סאמר השמיעה 22 אורגזמות בשיר זה. הוא כינה את השיר "סקס רוק", וציין כי "המסר של דונה מועבר בצורה הטובה ביותר בגניחות ואנחות ושמטרתה ליצור אלבום, לאנשים שיפנטזו על השיר בבית.

לאחר פרסום המאמר, התעוררה התנגדות לשירים בעלי רמיזות מיניות. בבריטניה, ה- BBC אסר על השמעת השיר. בארצות הברית, הכומר ג'סי ג'קסון טען כי שיר כזה יעלה את מספר ההריונות בקרב בני עשרה.

סאמר אמר למגזין טלגרף: "הם פחדו ממה שהשיר יגרום בקרב הצעירים, וכאמא, לא חלקתי עליהם אמא. לא הייתי בוחרת את השיר המסוים הזה כדי לפתוח את הקריירה שלי. אבל אני מקבלת את זה מה שקרה, ואני מנבה כמיטב יכולתי להתרחק מהדימי שהשיר יצר לי".

הגרסה המלאה של השיר הזה (שנמצאת באלבום) היא של 16:50 דקות לעומת 4:57 של הסינגל. הארכת השיר נעשתה לבקשת, ניל בוגארט, מנהל הלייבל של סאמר. הוא התקשר לג'ורג'ו מורודר בשלוש לפנות בוקר וביקש ממנו להאריך את השיר, לדברי מורודר, בוגארט סיפר כי במסיבה בביתו והוא ניגן את הסינגל וכי שאנשים ביקשו לשמוע אותו שוב ושוב. הוא חשב שזה רעיון נהדר -ליצור גרסה ארוכה במיוחד של השיר.

על מותה של דונה סאמר, מלכת הדיסקו, ב-2012

I love to love you baby

I love to love you baby

I love to love you baby

I love to love you baby

I love to love you baby

When you're laying so close to me

There's no place I'd rather you be than with me

I love to love you baby

I love to love you baby

I love to love you baby

Do it to me again and again

You put me in such a awful spin, in a spin

I love to love you baby

I love to love you baby

I love to love you baby

Lay your head down real close to me

Soothe my mind and set me free, set me free

Donna Summer - Love To Love You Baby

