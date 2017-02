דיאנה גולבי לאירוויזיון? יש לה מתחרים? אני בספק. המטרה מקדשת את האמצעים, והיא מאוד מתקרבת. מהר מאוד הגענו לרבע הגמר. ממהרים לאירוויזיון. מנפים הרבה מתמודדים בחדרי חדרים. כבר בעוד שבועיים הגמר הגדול. מבין 21 נשארו 8. הרמה נוחתת ונוחתת. מדובר בשופטים שאינם יודעים עדיין מה הקריטריונים לשיפוט. בחירת שיר לאירוויזיון או ביצוע מעולה ללא קשר לתחרות הבינלאומית? הבלבול הוא גדול. זו הסיבה ששולחן השופטים מתנהל בבלגן. רק אסף אמדורסקי מצליח בדרך כלל לנסח דברים במקצועיות ולגופו של עניין.

הראל סקעת נתן "אדום" לג'ולייטה על "בחירת שיר לא נכונה" ("למה לי" של שרית חדד) ועל "חוסר החלטיות בשירה" (?) שגרם לו (לסקעת) "לחוסר ביטחון" כשהיא (ג'ולייטה) תייצג את ישראל באירוויזיון. לעומת זאת, נתן "כחול" להלי לואיס מול ה"אדומים" של השופטים האחרים, משום שהוא מעוניין לאפשר לה "להמשיך הלאה". סקעת צריך להחליט מה הוא רוצה: זמר/ זמרת מכווני אירוויזיון או מי שיש לתת להם צ'אנס תודות לפוטנציאל העתידי שלהם. לספיר נהון יש עתיד במוסיקה הישראלית, אבל יונה שבין היא ממוקדת מטרה מצוינת כשמדובר בתחרות האירופאית, אלא שהיא הודחה בקרב האחרון.

שיפוט מקצועי: אמדורסקי על ג'ולייטה: "שרת מעל הטון בתחרות צריכים להיות מאוד מדויקים" שיפוט לא מקצועי קרן פלס על ג'ולייטה: "היה לי סקסי". גם את ה"כחול" לאימרי זיו העניקה פלס על סקסיות. יש לי שאלה לפלס: שירים נמדדים על פי התאווה המינית שהם מעוררים? ואילו אמדורסקי דייק כשהסביר למתמודד בפשטות: "היית מאוד אנרגתי, אבל שרת לא טוב".

שיפוט לא מקצועי: סטטיק הגדיר את הביצוע של ביטבוקס אלמנט ל – Can't Hold Us כ"קטן" למרות שהיה מנופח. אמדורסקי דייק כשהשווה בין האודישן הראשון לביצוע הזה: "אז הזמרת הייתה בפרונט. הפעם חילקתם את הפרונט לא בחוכמה". אמדורסקי הוא היחיד שאבחן דרמטיות יתר בגרסה של דיאנה גולבי ל- My Immortal של אוונסנס, והציע לה לשחרר ולנסות מוסיקה יותר חדשנית.

מצב עגום: שלושה שופטים לא מדויקים דורשים דיוק מהמתמודדים שלהם. קרן פלס מסתפקת במילה "מהממת" על הביצוע של יונה שבין ל – Wake Me Up של אביצ'י ומצטרפת למזילי הדמעות בשולחן השופטים על ספיר נהון שסלסלה את "גשם" של בנזין. זה אינו שיפוט אלא ההיסחפות/ התרפקות רגשנית סתמית של פלס, שכנראה לא ירדה למהות התפקיד שלה בתחרות. בן אל וסטטיק , השופטים החדשים, הום מסוג השופטים שמשחילים להכוכב הבא לצורך רייטינג, למרות שתובנות השיפוט שלהם מנמיכות את רמת התוכנית עד לרצפה.

ג'ולייטה – "למה לי" מול ספיר נהון – "יקירתי" ג'ולייטה ניצחה.

אימרי זיו – Rude Boy מול ביטבוקס אלמנט Can't Hold Us אימרי זיו ניצח.

הלי לואיס Cheap Thrills מול "תלאתה" – "משקה יקר" "תלאתה" ניצחו.

יונה שבין Blurred Lines מול דיאנה גולבי – My Immortal. דיאנה גולבי ניצחה.

דו-קרב מועמדים להדחה

יונה שבין Wake Me Up מול ספיר נהון – "גשם". ספיר נהון ניצחה.

הלי לואיס Love Yourself מול ביטבוקס אלמנט – In A Manner Of Speaking, ביטבוקס אלמנט ניצחו.

וידיאו: דיאנה גולבי: My Immortal

