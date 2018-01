ברט בכרך והאל דיויד כתבו את השיר הזה וגם הפיקו אותו. הם שמעו לראשונה את דיון וורוויק Dionne Warwick שרה כזמרת ליווי של ה- Drifters, והבינו שהם מצאו את הקול המושלם עבור השירים שלהם. לבכרך ודיויד היו שורה של להיטים עם וורוויק, ביניהם "Walk On By" או "Do You Know the Way to San José."

זהו שיר נלהב של מסירות, הזמרת לא רק חושבת על הגבר שלה, היא מתפללת בשבילו, מהרגע שבו היא מתעוררת בבוקר ובהמשך לאורך יום העבודה שלה. היא אובססיבית באהבתה ("לחיות בלעדיך תהיה רק שברון בשבילי"), ויש אפילו מצב שמדובר באהבה נכזבת ("למה אתה לא עונה לתפילה שלי?"). עם זאת, הרושם מהשיר הוא יותר – ביטוי של אהבה אמיתית, מה שהופך אותו מבוקש בחתונות. השיר היה פופולארי גם בקרב נשים וחברות של מי שנלחמו במלחמת וייטנאם.מחברי השיר מעולם לא היו מרוצים מהקצב שלו, עד כדי כך שחשבו כי הוא נועד לכישלון. ברט בכרך אמר בראיון: "מעולם לא חשבתי שעשיתי את הההקלטה הנכונה בשיר הזה. הקצב נשמע לי מהיר מדי, גם לא מתאים לוורוויק. אבל בסופו של דבר שמחתי על התוצאה הסופית ועל כך שלא התעקשתי לשנות".

אריתה פרנקלין הקליטה את השיר הזה פחות משנה לאחר שהגרסה של וורוויק שוחררה. באנגליה, הגרסה של פרנקלין היתה להיט גדול שהגיע למקום ה – 4 במצעד. החוט המחבר בין שתי הגרסאות של השיר הוא זמרות הליווי Sweet Inspirations לאחר ביצוע על המקורי, מצאו את עצמם עובדים גם עם אריתה פרנקלין, ברט בכרך אהב יותר את הגירסה של אריתה מאשר זו של דיון וורוויק. הוא לא הסתיר את דעתו בעניין.

The moment I wake up

Before I put on my makeup

I say a little prayer for you

While combing my hair, now

And wondering what dress to wear, now

I say a little prayer for you

Forever, forever, you'll stay in my heart

And I will love you

Forever, and ever we never will part

Oh, how I'll love you

Together, together, that's how it must be

To live without you

Would only be heartbreak for me

I run for the bus, dear

While riding I think of us, dear

I say a little prayer for you

At work I just take time

And all through my coffee break-time

I say a little prayer for you

Forever, forever, you'll stay in my heart

And I will love you

Forever, and ever we never will part

Oh, how I'll love you

Together, together, that's how it must be

To live without you

Would only mean heartbreak for me

I say a little prayer for you

I say a little prayer for you

Forever, forever, you'll stay in my heart

And I will love you

Forever, and ever we never will part

Oh, how I'll love you

Together, together, that's how it must be

To live without you

Would only mean heartbreak for me

My darling, believe me

For me there is no one, but you

Please love me, too

I'm in love with you

Answer my prayer

Say you love me, too

Why don't you answer my prayer?

You know, every day I say a little prayer

I said, I say, I say a little prayer

Writer/s: BURT BACHARACH, HAL DAVID

Dionne Warwick - Say A Little Prayer

