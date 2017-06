איך מצליח די. ג'יי קאלד לשכנע כוכבים להתארח אצלו לקראת אלבומו Grateful ? אחרי ג'סטין ביבר, זוהי ריהאנה שהסכימה לגלם בקליפ את הסקסי גירל לפי מה שדורש הטקסט בסינגל הרביעי מתוך האלבום. גם ברסון טילר מצורף למסיבה בתפקיד המאהב. תרצו, גם סנטנה מגויס עם סימפול של ריף מתוך "מריה מריה" מאלבומו משנת 1999. ריהאנה וברייסון שרים למאהבה/ת איך הם מביעים "מחשבות פראיות".

לפסול לשידור? ריהאנה עושה שימשו במשמעות כפולה במשפט “this cookie is for the baking”, כאשר “cookie” הוא סלנג מתייחס לנרתיק רטוב במסגרת המחשבות הפראיות על יחסי מין. מצד שני “cookie” הוא סלנג למריחואנה… גם “kitty” הוא מילת עגה לנרתיק, וריהאנה מבקשת – לתת לו מנוחה. בשיר מופיעה גם המילה Diamonds יהלומים. יש מי שייחסו את השימוש בעקיפין ללהיטה הגדול בשם זה, לתיאור משמעות היחסים בינו ובינה. למה לעשות ריף חשמלי מהלטין רוק של סנטנה? סתם נוסטלגיה? מכל מקום, די ג'יי קאלד מצא נוסחה לשתף כוכבים ולשחק אותה בגדול, והשיר הזה נשמע הימנון האוהבים החדש במצעדי המכירות ועל רחבות המועדונים בחודשים הקרובים.

I don't know if you could take it

Know you wanna see me nakey, nakey, naked

I wanna be your baby, baby, baby

Spinning and it's wet just like it came from Maytag

White girl wasted on that brown liquor

When I get like this I can't be around you

I'm too lit to dim down a notch

'Cause I could name some thangs that I'm gon' do

[Chorus: Rihanna]

Wild, wild, wild

Wild, wild, wild thoughts

Wild, wild, wild

When I'm with you, all I get is wild thoughts

Wild, wild, wild

When I'm with you, all I get is wild thoughts

[Interlude: DJ Khaled]

Let's go!

[Verse 2: Rihanna]

I hope you know I'm for the takin'

You know this cookie is for the baking (ugh)

Kitty, kitty, baby give that thing some rest

'Cause you done beat it like the '68 Jets

Diamonds ain't nothing when I'm rockin' with ya

Diamonds ain't nothing when I'm shinin' with ya

Just keep it white and black as if I'm ya sista

I'm too hip to hop around town out here with ya

