דרייק, God's Plan

"תוכנית של אלוהים" הוא שיר שעוסק בעתידו של הראפר דרייק. בהיותו מי שהוא בתעשיית המוסיקה, הוא יודע שאנשים רוצים שהוא ייכשל. אלא מה: אלוהים לא ייתן להם לעשות את זה. השונאים של דרייק היו "רוצים … / הרבה דברים רעים" שיקרו לראפר הקנדי למרות שהוא מציין "אני כבר רגוע, אל תתחילו איתי". אבל מתברר שזה לא בא לו בקלות. "תוכנית האלוהים" יצא לצד הסינגל "חסינות דיפלומטית" כחלק מה- אי.פי Scary Hours בהפקת Cardo. לפי תוכניתו של אלוהים, דרייק משחק אותה בגדול. מקום ראשון בילבורד. שיא בשימושי הזרמה בשבוע הראשון לצאתו – 82.6 מיליון.

ואם מדברים על רגיעה וחיים שלוווים הוא אומר לאישה: "אל תעירי בשש בבוקר כדי להתכרבל איתי", ומיד מוסיף, "את יודעת איך אני אוהב את זה כשאת אוהבת אותי". ומאוחר יותר מזהיר אותה לא ללכת רחוק מדי – "היא אומרת,'אתה אוהב אותי?' 'אני משיב לה: 'רק באופן חלקי. אני אוהב רק את המיטה שלי ואת אמא שלי, אני מצטער."

באשר לשם השיר, דרייק משתמש בביטוי "תוכנית של אלוהים" כדי לתאר את מסלול חייו. "תוכנית אלוהים, תוכניתו של אלוהים / אני לא יכול לעשות את זה לבד". פרשנים אחדים גורסים שהרעיון של "תוכנית האלוהים" יכול אפוא להתפרש כתוכניתו של דרייק עצמו. אם לשפוט לפי האינטרסים שלו בשיר הזה, המתייחס לתוכנית כוללת מגוון רחב של דברים. דרייק גם מדבר בשיר על ההצלחות שלו, אבל מרמז שוב שהוא פשוט לא יכול להימנע מ"דברים רעים" שאחרים מאחלים לו.

השיר נשמע כמעט סכיזופרני בזיגזגים בין נושאים שונים. רגע אחד, דרייק מקובע על אלה שמאחלים לו דברים רעים. פעם הוא מדבר על לאהוב את המיטה שלו ואת אמא שלו יותר מכל דבר אחר בעולם, ובקטע אחר של השיר נראה שהוא חי בשלום עם החיים שלו כסופרסטאר. דרייק בעצם מודה בפיצול: "אני מרגיש טוב, לפעמים אני לא". דרייק הרבה בשירים אוטוביוגרפיים לאורך הקריירה שלו. לחלקם היתה משמעות רגשית עמוקה. אחרים היו רדודים, אקראיים. השיר הזה נשמע כמו עירוב של שתי המגמות. כשמדובר באלוהים, לא ברור אם הוא מתייחס אליו בדרכו שלו, או שמא ההתייחסות הזאת יכולה להיות רק לעצמו – מה שעושה את "תוכניתו של אלוהים" יותר "תוכניתו של דרייק".

Intro/ Yeah, they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'/ They wishin' on me, yuh

Verse 1/ I been movin' calm, don't start no trouble with me/ Tryna keep it peaceful is a struggle for me/ Don't pull up at 6 AM to cuddle with me/ You know how/ I like it when you lovin' on me/ I don't wanna die for them to miss me/ Yes, I see the things that they wishin' on me/ Hope I got some brothers that outlive me/ They gon' tell the story, shit was different with me

Chorus 1/ God's plan, God's plan/ I hold back, sometimes I won't, yuh/ I feel good, sometimes I don't, ayy, don't/ I finessed down Weston Road, ayy, 'nessed/ Might go down a G.O.D., yeah, wait/ I go hard on Southside G, yuh, wait/ I make sure that north-side eat

Post-Chorus/ And still/ Bad things/ It's a lot of bad things/ That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'/ They wishin' on me/ Bad things/ It's a lot of bad things/ That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'/ They wishin' on me/ Yuh, ayy, ayy

Verse 2/ She say, "Do you love me?" I tell her, "Only partly"/ I only love my bed and my momma, I'm sorry/ Fifty dub, I even got it tatted on me/ 81, they'll bring/ the crashers to the party/ And you know me/ Turn the O2 into the O3, dog/ Without 40, Oli, there would be no me/ Imagine if I never met the broskies

Chorus 2/ God's plan, God's plan/ I can't do this on my own, ayy, no, ayy/ Someone watchin' this shit close, yep, close/ I've been me since Scarlett Road, ayy, road, ayy/ Might go down as G.O.D., yeah, wait/ I go hard on Southside G, ayy, wait/ I make sure that north-side eat, yuh

Post-Chorus/ And still/ Bad things/ It's a lot of bad things/ That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'/ They wishin' on me/ Yeah, yeah

Bad things/ It's a lot of bad things/ That they wishin' and wishin' and wishin' and wishin'/ They wishin' on me/ Yeah