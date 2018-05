השאלה היא איך אתה מתייחס לזמן ביחס לעצמך. האחיות לוז נותנות את הדעת לסוגיה הזו. הפניה היא ל"האחות הקטנה" שנמצאת בלחץ. הזמן הוא עובדה. הוא לא יאט בשבילך. כדי להקל על הכאב, כדאי לך להאט, כי הזמן הוא שמרפא בסופו של דבר את כל הפצעים.if you can't beat him join him. השיר מושר כשיחה ביןאמא-אדמה לנשים המתהלכות עליה. האחיות פותחות את השיר בחילופי קולות שמימיים, ומחליפות להילוך ווקאלי נמרץ בתיפוף שמעצים את הדרמה. הקולות מצטרפים בנחישות להרמוניה מופלאה כדי להביע את התובנה ("כדאי שתאטי בשבילך") התפתחות השיר אינה נשענת על מלודיה שתופסת בשמיעה ראשונה, אלא על הגרוב של משחק הקולות, על מעברים שיוצרים מתח, על חזרה על המוטיב שנשמעת כמו שיר גוספל, שקורא להעצמה וחיזוק. יש כאן אמירה, יש כאן סגנון, יש כאן הרכב ווקאלי בעל ייחוד השואב מן העבר, אבל בעל עוצמה וליטוש עכשוויים.

*** השם "האחיות לוז" נולד משילוב בין מחווה לאחים בלוז ובין חיבתן לאגוזים הטעימים. לכן – The Hazelnuts. דוגמית ראשונה ליכולות ההרומנית הייתה ב"ביי מיר ביסטו שיין", להיטן האידי של האחיות אנדרוז משנות השלושים באקדמיה למוסיקה. שירה כרמל, יפעת זיו וענת מושקובסקי יצרו הרמוניה מהודקת בסגנון מיושן כביכול, כדי לחזור למתכונים ווקאליים של פעם, ולהוכיח לעצמן ולקהל, כי אין שום בעיה למחזר משהו אופטימי מעידן ה – Swing Era במרקם ווקאלי בליווי הרכב וינטג' כיאה לימים ההם – גיטרה, קונטרבס, חצוצרה, תופים וקרש כביסה. הסווינג וההרמוניה הטיפוסית הפכו למניע של חומרים מכל סוג. למעשה – תחיה מחודשת ברוח מודרנית עם קריצות הומוריסטיות ומשבי רוח נוסטלגיים מבוקרים.

One step at a time…

Baby sister, time ain’t gonna slow down for you

So you better slow down for yourself…

It Hurts! And it’s gonna hurt some more…

Slow down, baby sister, slow down

The world hurts – from the billows to the core

So to ease the pain, it moves around…

Baby sister, time ain’t gonna slow down for you

So you better slow down for yourself…

One step at a time..

Once upon a time, the world began to move around to ease the pain and thus created time

(So it’s no wonder (oh – what a wonder!

Time heals all wounds

דירוג: