אילז, The Deconstruction

מארק אוליבר אוורט בן ה -54 כינה את האלבום "פרויקט של שיפור עצמי", שבמהלכו התחתן, התגרש ונולד לו בן. בראיון הוא הסביר כי המוטו של The Deconstruction (*)הוא "החיים הם תנועה מתמדת". "אנחנו מבלים את רוב חיינו בבניית הגנות וקירות סביבנו", הוסיף אוורט. "פשוט חשבתי,'מה מתחת לכל זה? מה יקרה אם נקרע את ההגנות האלה?"

אוליבר אוורט המכונה E – הוא "האילז", להקת רוק אלטרנטיבי אמריקנית שהוקמה ב-1995, וחבריה התחפו במשך השנים. אוורט נשאר היוצר והבסיס. גם את האלבום החדש הפיק כמעט כולו בכוחות עצמו.

אין בעיה לצטט עצמי מביקורת קודמת לפני חמש שנים על ה-אילז שפתחה במילים: האם זהו האלבום הוא הטוב ביותר של ה – Eels ? רק מי ששמע את אחת עשרה אלבומיהם יכול להעיד. גם אז לא ברור אם הוא מסוגל לדייק. אבל אין לי בעיה להצטרף.

אוורט נוקט בדרך כלל גישה חיובית לעולם. "היתה לי תחושה מוקדמת / שהכל הולך להיות בסדר … זה לא המשקל שאתה נושא / זה איך שאתה נושא את זה / אנחנו יכולים לעבור כל דבר" הוא שר למאהבת בקולו המתכוון ב – Premonition.

הכשרון של אוורט ליצור מנגינות מופלאות, עיבודים פונקציונאליים מעודכנים והשירה המשדרת פיכחון ויושר אמיתי ישאירu אתכם צמודים לאלבום לאורך 15 השירים. אוורט משייט על פני שדות מוסיקליים רבים ב – Deconstruction. האלבום הוא מעין רכבת הרים מוסיקלית ופילוסופית, שיש לעלות עליה ולעשות כמה סיבובים כדי לחזור לסיבוב נוסף.

* Deconstruction – גישה פרשנית בניתוח טקסטים השוללת משמעות אובייקטיבית אחת ומשאירה את הטקסט פתוח ללא הגבלה לפירושים סובייקטיביים ויצירתיים.

01 the deconstruction

02 bone dry

03 the quandary

04 premonition

05 rusty pipes

06 the epiphany

07 today is the day

08 sweet scorched earth

09 coming back

10 be hurt

11 you are the shining light

12 there i said it

13 archie goodnight

14 the unanswerable

15 in our cathedral

Eels The Deconstruction

