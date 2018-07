הרביעי של האינטרנט אחרי Ego Death מציג רוח רעננה הנושבת מכיווני ריתם נ' בלוזיים פופ-פאנקיים בשירים העוסקים במערכות יחסים עם נשים. אלבום אשר – כפי שהשם מרמז Hive Mind – הוא הפגנה של האינטליגנציה הקולקטיבית של חמישה אמנים המתקרבים לשיא שלהם. כל חבר באינטרנט הוא אמן יוצר בפני עצמו שיצא לאחרונה בפרויקטים סולו, מה שהופך את ההרכב הזה לאטרקטיבי במיוחד. רבים מן השירים באלבום הופקו, נכתבו, והוקלטו בחלקים שונים של העולם במהלך ההופעות של הלהקה. האלבום מועמד לגראמי בקטגורית Best Urban Contemporary. חברי הלהקה המרכזיים סטיב לייסי (גיטריסט / זמר / כותב שירים), פטריק פייג' (כותבת שירים / בסיסט), וכריסטופר סמית (מתופף / מתופף) מציגים נאו סול קליידוסקופי, המעיד על הכימיה היצירתית שלהם. השיר החמישי "Stay the Night" הוא דוגמה בולטת לגישה החדשה, כאשר עבודת הגיטרה המתוחכמת של סטיב לייסי משמשת בסיס לשירתה של הזמרת Syd המנסה לשכנעת את האיש שממולה. זהו שיר אווירה רך ומענג. מוסיקה של מהלכים מורכבים שמערבבים מלודיות בנוסח המוסיקה של אמני מוטאון עם מהלכי פופ לא שגרתיים.

1. Come Together

2. (Roll (Burbank Funk

3. Come Over

4. La Di Da

5. Stay the Night

6. Bravo

7. Mood

8. Next Time/Humble Pie

9. (It Gets Better (With Time

10. Look What U Started

11. Wanna Be

12. Beat Goes On

13. Hold On

The Internet - Hive Mind

דירוג: