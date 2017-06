האלסי היא אחת ההצלחות המהירות בתעשיית המוסיקה נכון לעכשיו. את אלבומה הראשון Badlands היא הוציאה ב-2015. שיתוף הפעולה שלה עם ה – Chainsmokers בשיר Closer היה עוד קטליזטור בחשיפה המהירה. תוסיפו את Not Afraid Anymoree שיר שהקליטה לפס קול הסרט Fifty Shades Darker ..

האלסי מניו גרזי, ילידת 1994, שם מקורי: Ashley Nicolette Frangipane, תספורת נערית, ביסקסואלית, סוג של צעירה המפזרת דימוי של מורדת, סיפורים על התמודדות עם משברים שבעטיים השתמשה במיני חומרים כימים, מציגה קול ומוסיקה מיוחדת, אבל בצומת מסחרי שמקרב אותה לנתיב פופ מרכזי.

הפרולוג בפתח האלבום החדש מציג את הרעיון המרכזי של האלבום בהשראה רופפת של "רומיאו ויוליה" של שקספיר. ההקדמה לקוחה ישירות מסצנת הפתיחה של המחזה.

"100 מכתבים" מציג מוטיבים מאפיינים של הזמרת, תערובת של עצמיות חזקה ("אני לא משהו למרוח ולטעום כשאתה משתעמם") אבל גם חרדה עצמית ("ביליתי יותר מדי לילות על רצפות אמבטיה מלוכלכות") כשמצרפים את כל השירים, מקבלים את אחד האלבומים הטובים של השנה בפופ לאו דווקא באוריינטציה של פזילה לטופ אופ דה פופ.

ב- Hopeless Fountain Kingdom מציגה האלסי תעודת זהות אומנותית, למעשה שדרוג של ממש של Badlands. האלבום הוא סיפור של כוכבת פופ צעירה וחסרת מנוחה שמסתובבת ברחבי העולם, מותירה לבבות מרוסקים, ועדיין לא מצאה אהבה אמתית.

ההפקה המוסיקלית בעידן הזה היא לעיתים דומיננטית, אבל כשהאלסי נשענת על קולה בבלדה Sorry, הבעת חשש שהיא מסוגלת להיות מספיק עצמה להגשים אהבה אמיתית – מקבלים אותה מספיק עצמה, והיא נשמעת כמי שתוכל להגיע לכל מקום מהנקודה הזו.

1. The Prologue

2. 100 Letters

3. Eyes Closed

4. Heaven In Hiding

5. Alone

6. Now Or Never

7. Sorry

8. Good Mourning

9. (Lie (feat. Quavo

10. Walls Could Talk

11. Bad At Love

12. Don't Play

13. (Strangers (feat. Lauren Jauregui

14. Angel On Fire

15. Devil In Me

16. (Hopeless (feat. Cashmere Cat

וידיאו: Now Or Never

Halsey Hopeless Fountain Kingdom

דירוג: