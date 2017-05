אחרי שזאין מאליק, חברו ללהקת ואן דיירקשן פנה לקריירת סולו, מגיע תורו של הארי סטיילס. לזכותו (הראשונה) ייאמר שאלבום הבכורה שלו אינו מזכיר סגנון של להקות בנים. זה אינו אלבום בוי בנד. בן ה-23 יצר אלבום מגוון עם עקבות למוסיקת רוק קלאסית – פינק פלויד, ביטלס, רולינג סטונס,דיוויד בואי. פופ שנות השבעים. הרד רוק, לא חובר לשום אופנה עכשווית. הגיוון יכול היה להיחשב אקלקטי מדי, אלא שהוא מעיד על יצירתיות גבוהה.

“I just left your bedroom / Give me some morphine” שר סטיילס בשיר הפותח Meet Me in the Hallway, ומעיד כי הוא נמצא בפרק אחר בדרכו המוסיקלית. הסינגל Sign of the Times בהפקת ג'ף באסקר הוא מסוג השירים שייכנסו למחזור שירי פופ לנצח. בלדת פופ אמוציונאלית, על פרידה, סופם של יחסים, אהבה מיוסרת, מותה של אהבה במונחים מטפוריים של סוף החיים/ סוף העולם."just stop your crying, it’s a sign of the times / Welcome to the final show / I hope you’re wearing your best clothes”

הפתעה מסוימת קיימת בקולו של סטיילס שנע בין עידון לחיספוס, בטווח ווקאלי מרשים בין נמוך לגבוה (פלצט), ביצוע שמעיד כי הוא היה אחד הקולות הטובים בין חברי וואן דיירקשן, אם לא הטוב מביניהם.

עשרת השירים סובבים על ציר נושאי כמעט אחיד: המורכבות ביחסים עם נשים, ביחס לנשים. (שיר אחד נקרא בפשטות Woman ) בשיר “Carolina” הוא משתוקק לאחת שיהיה לה "פנקס לכל סיטואציה, נכנסת לכל אירוע ללא הזמנה". וב – Kiwi הוא שר על בחורה שחיה על "חפיסת סיגריות זולות ומשקה מעורב במעט אינטלקט". ב- Only Angel – הוא האמין בה בגדול, אבל כשזה הגיע ליחסי מין, התברר שהיא שטן, ועדיין – "היא המלאך שלי". בשני השירים הנ"ל סטיילס נמצא על מסלול רוק עד רוק כבד. משנה צבעים כזיקית. ב – Ever Since New York הוא חוזר להרמוניה מלנכולית אפלולית כשהוא שר לה – "ספרו לי משהו שאינני יודע" הוא פונה לכותבי טורי הרכילויות, אלה שהפיצו עליו אינספור שקרים. ב – From the Dining Table הוא שיר סולידי בליווי גיטרה אקוסטית, בו משתף סטיילס בתחושות שהוא חש כשהוא מתעורר בעוד מלון. חש פתטי בשעה שהוא מנסה לארגן את מחשבותיו ומתחיל לשתות. גם כאן מצליח סטיילס להשתחרר מדימוי הבוי בנד של ימי וואן דיירקשן.

Meet Me in the Hallway

2. Sign of the Times

3. Carolina

4. Two Ghosts

5. Sweet Creature

6. Only Angel

7. Kiwi

8. Ever Since New York

9. Woman

10. From the Dining Table

Harry Styles – Sign of the Times

Harry Styles - Harry Styles

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: