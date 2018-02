הביטלס הקליטו את השיר הזה בסוף פברואר 1964, שבוע לאחר שחזרו מארצות הברית, ולפני תחילת צילומי הסרט A Hard Day's Night. פול מקרטני לא ממש העמיק במילים. אהבה כמו שלהם אינה יכולה למות. מה כבר יכולת לדרוש משיר העוסק באהבת עשרה? לתום של שירי הביטלס של אז אהיה קסם של פשטות נפלאה.

בראיון למגזין פלייבוי ב -1984 אמר פול מקרטני, מי שכתב את רוב השיר הזה: "זה רק שיר אהבה, והוא לא נכתב למישהי" שכתב את השיר, הוא יצא עם שחקנית בשם ג'יין אשר. במשך זמן מה הם היו הזוג הפופולרי ביותר באנגליה. אחרי שהם נפרדו ב -1968, מקארטני נישא ללינדה איסטמן .

רוב השירים באלבום A Hard Days Night הם יצירות של ג'ון לנון. לנון עזר רק בחלק האמצעי של השיר הזה, אבל הוא בעיקר של מקרטני. מבחינה מבנית, השיר הוא קונבנציונאלי למדי, עם מנגינה ברורה A + A + B + A, צורה דומה למוזיקה משנות ה-30 שאירווינג ברלין כתב.

פול מקרטני היה הזמר היחיד ששר בשיר הזה. זהו אחד השירים היחידים שבוצע ע"י סולן אחד בלהקה כמו "Yesterday". רינגו ניגן בבונגו בשיר הזה, וג'ורג 'האריסון את הסולו האקוסטי של הגיטרה. זהו השיר השני הכי המכוסה ביותר של הביטלס אחרי "Yesterday"

I give her all my love

That's all I do

And if you saw my love

You'd love her to

I love her

She gives my everything

And tenderly

The kiss my lover brings

She brings to me

And I love her

A love like ours

Could never die

As long as I

Have you near me

Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her

Bright are the stars that shine

Dark is the sky

I know this love of mine

Will never die

And I love her

, Writer/s: JOHN LENNON, JOHN WINSTON LENNON, PAUL MCCARTNEY, PAUL JAMES MCCARTNEY

דירוג: