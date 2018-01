פול מקרטני שכתב את השיר הזה, הכחיש את השמועה שהשיר עוסק בזנות ("לא יכול לקנות לעצמי אהבה"). המסר לדבריו הוא בפשטות ובכנות של המילים. לא יכול לקנות לעצמו אהבה, אבל הוא יתן לה כל מה שיש לו כדי שתאהב אותו. המילה "אהבה" הופיעה בשירים רבים של הביטלס, במיוחד בשירים המוקדמים שלהם. השיר הוקלט ב -29 בינואר 1964 בפאריס, אך כאשר הביטלס חזרו לבריטניה, החליט ג'ורג 'הריסון להוסיף עוד חלק בגיטרה. זה היה אחד משירי הפופ הראשונים שהתחילו בפזמון וא בשיר עצמו. הרעיון היה של המפיק ג'ורג מרטין. בשני הטייקים הראשונים של השיר, ג'ון וג'ורג' שרו את ההרמוניות. לצורך השיר הסופי השתמשו לבסוף בטייק הרביעי.

השיר נכלל ב- A Hard Day's Night (לילה של יום מפרך), אלבומם השלישי של הביטלס, שיצא כפסקול הסרט A Hard Day's Night. הגרסה האמריקאית של האלבום יצא לאור ב – 26 ביוני 1964, כאשר סדר השירים שונה. הגרסה הבריטית חזרה שוב חמהדורה האמריקנית על גבי הקומפקט דיסק שיצא ב-1987.

האלבום לא נחשב מהמורכבים של הביטלס, ובולט בו סגנון רוק אנד רול בסיסי בנגינה ובמבנה השירים. לפי מבקר המוזיקה ריצ'י אונטרברגר, לתפקידי גיטרת ה-12 מיתרים של ג'ורג' האריסון היו השפעה גדולה על האלבום.

Can't buy me love, love

Can't buy me love

I'll buy you a diamond ring my friend

If it makes you feel all right

I'll get you anything my friend

If it makes you feel all right

'Cause I don't care too much for money

For money can't buy me love

I'll give you all I've got to give

If you say you love me too

I may not have a lot to give

But what I've got I'll give to you

I don't care too much for money

For money can't buy me love

Can't buy me love

Everybody tells me so

Can't buy me love

No no no, no

Say you don't need no diamond rings

And I'll be satisfied

Tell me that you want the kind of things

That money just can't buy

I don't care too much for money

Money can't buy me love

Can't buy me love

Everybody tells me so

Can't buy me love

No no no, no

Say you don't need no diamond rings

And I'll be satisfied

Tell me that you want the kind of things

That money just can't buy

I don't care too much for money

Money can't buy me love

Can't buy me love, love

Can't buy me love, oh

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: