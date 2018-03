יש שתיארו אותו כאחד השירים היפים בכל הזמנים. ג'ורג 'הריסון כתב את השיר בגן ביתו של אריק קלפטון באמצעות אחת הגיטרות האקוסטיות של קלפטון. כשמנהל הביטלס, בריאן אפשטיין, מת ב -1967, הלהקה נאלצה להתמודד עם עניינים עסקיים שהאריסון שנא. הוא עזב את אחץ הפגישות העסקיות ונסע לביתו של קלפטון. השיר נכתב על רקע החורפים הארוכים באנגליה, בסרט התיעודי "העולם החומרי" של מרטין סקרוסזה משנת 2011, אריק קלפטון דיבר על כתיבת השיר הזה עם הריסון: "זה היה אחד מהבקרים היפים של האביב, נדמה לי באפריל, הסתובבנו בגינה עם הגיטרות שלנו, אני לא נוהג לעשות את זה. האריסון יצר את הסיטואציה. הוא היה בחור קסום … ישבנו בתחתית הגן, והשמש זרחה, זה היה בוקר יפה, והוא התחיל לשיר את השורות הפותחות (ל"הנה באה השמש "), ואני רק צפיתי בדבר הזה מתעורר לחיים". הריסון שר כסולן בשיר הזה, ניגן בגיטרה אקוסטית והשתמש בסינתיסייזר Moog. זה היה אחד משירי הפופ הראשונים שהציגו את Moog. השימוש של הריסון בסינתיסייזר של Moog היה מאפיין עיקרי של Here Comes The Sun. המצאתו של רוברט מוג היתה אז נדירה בבריטניה, והביטלס היו להוטים להתנסות בצליליו.

השיר נכלל באלבום Abbey Road משנת 1969 לצד שני שירים מופאים נוספים שהאריסון כתב – "Something" ו – "While My Guitar Gently Weeps". ג'ון לנון לא השתתף בהקלטתו. הא החלים באותה תקופה מתאונת דרכים. האריסון השלים אותו בסופו של דבר לבדו. בשיר בהפקת ג'ורג 'מרטין בולטת היצירתיות הגבוהה של האריסון, שלא תמיד זכתה לגיבוי מצד חבריו פול מקרטני וג'ון לנון. במנגינה, בעיבוד, בהרמוניה השיר משדר תחושה שמימית בצליל לירי עדין להפליא מהסוג האלמותי.

* ג'ורג' האריסון (George Harrison) יליד 1943, ליברפול, (נפטר בנוובמבר 2001) נחשב כאינדיבידואל היצירתי הכי אניגמטי בין ארבעת המופלאים. הוא היה קודם כל כל גיטריסט מוביל אולטימטיבי, הוא שהעניק איכויות ליריות לביטלס, וגם איכויות רוחניות, שהן מעבר למוסיקה – בהפגשתם של חברי הלהקה עם תרבות המזרח.

אבל הריסון אינו רק ביטלס ("האלבום הלבן", "מועדון הלבבות השבורים של סרג'נט פפר"). זוהי גם קריירה עצמאית עם אלבומים כ – All Things Must Pass המצוין, Living In The Material World, וגם The Concert For Bangla Desh ו – Cloud Nine – בסוף השמונים.

בסוף השמונים, תחילת התשעים חבר הריסון לבוב דילן, טום פטי, רוי אורביסון וג'ף ליין כדי להקים את הסופרגרופ Traveling Wilburys.

*** אחד מהפריטים הנדירים של הסרט התיעודי של מרטין סקורסזה על ג'ורג' האריסון, Living In The Material World היה סצינת אולפן בהשתתפות דני הריסון (בנו של ג'ורג'), ג'ורג' מרטין וג'יילס מרטין (בנו של) מאזינים ל – Here Comes The Sun. ההקלטות חשפו סולו גיטרה שלא נשמע עד כה, שנותר מחוץ על רצפת העריכה.

(Here comes the sun (doo doo doo doo

Here comes the sun, and I say

It's all right

Little darling, it's been a long cold lonely winter

Little darling, it feels like years since it's been here

Here comes the sun

Here comes the sun, and I say

It's all right

Little darling, the smiles returning to the faces

Little darling, it seems like years since it's been here

Here comes the sun

Here comes the sun, and I say

It's all right

Sun, sun, sun, here it comes

Sun, sun, sun, here it comes

Sun, sun, sun, here it comes

Sun, sun, sun, here it comes

Sun, sun, sun, here it comes

Little darling, I feel that ice is slowly melting

Little darling, it seems like years since it's been clear

Here comes the sun

Here comes the sun, and I say

It's all right

Here comes the sun

Here comes the sun, and I say

It's all right

It's all right

Writer/s: GEORGE HARRISON

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin

דירוג: