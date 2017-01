המנגינה, הקולות הגבוהים השזורים בהרמוניה מופתית, הקצב הנפלא, שיר שמעורר תמיד מחדש את התקופה בה הדיסקו שלט במוסיקת הפופ.

רוברט סטיגווד, מנהלה של להקת הבי ג'יז The Bee Gees הפיק ב-1977 סרט שעסק בסצנת מועדוני הדיסקו בניו-יורק. לפרויקט הסרט בעת העבודה עליו ניתן השם "Saturday Night". בקשתו מהלהקה הייתה – כתבו שיר מהשם הזה. חברי הלהקה חשבו, כי השם מטופש, אבל הם עוד לפני כן הם כתבו שיר שנקרא "Night Fever". הם הצליחו לשכנע את סטיגווד לשנות את שמו של הסרט ל – " Saturday Night Fever". הסרט שסיפר את סיפור ההתבגרות של צעירים בסביבת מועדון הדיסקו, ג'ון טרוולטה גילם בסרט את דמותו של טוני מנרו – הצעיר המתוסכל שבורח מבעיותיו על רחבת הריקודים.

פסקול הסרט Saturday Night Fever נמכר בלמעלה מ-30 מיליון עותקים ברחבי העולם, וזכה בגראמי בקטגורית לשנת 1978. זה היה הסינגל השלישי מפסקול הסרט שהפך ללהיט ענק, מקומות ראשונים בארה"ב (8 שבועות רצופי במקום הראשון) ובבריטניה. הוא זכה גם בגראמי לביצוע הפופ הווקאלי הטוב ביותר.

עד לצאתו של הסרט לבתי הקולנוע, למושג "דיסקו" היו מובנים שונים בארה"ב ובבריטניה. הצלחת להיטי הסרט יישרה קו. פסקול " Saturday Night Fever" הוא אלבום פסי הקול הנמכר ביותר בכל הזמנים. מעט מאוד אמנים הצליחו להשאיר חותם תרבותי על צעירי שנות השבעים כפי שעשו הבי ג'יז בסרט הזה.

Listen to the ground

There is movement all around

There is something goin' down

And I can feel it

On the waves of the air

There is dancin' out there

If it's somethin' we can share

We can steal it

And that sweet city woman

She moves through the light

Controlling my mind and my soul

When you reach out for me

Yeah, and the feelin' is right

Then I get night fever, night fever

We know how to do it

Gimme that night fever, night fever

We know how to show it

Here I am

Prayin' for this moment to last

Livin' on the music so fine

Borne on the wind

Makin' it mine

Night fever, night fever

We know how to do it

Gimme that night fever, night fever

We know how to show it

The Bee Gees - Night Fever

mute max volume previous play stop next repeat shuffle Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin