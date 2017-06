Spicks and Specks 1966

2. New York Mining Disaster 1941 1967

3. To Love Somebody 1967

4. Massachusetts 1967

5. Words 1968

6. I've Gotta Get a Message to You 1968

7. I Started a Joke 1968

8. Lonely Days 1970

9. How Can You Mend a Broken Heart 1971

10. Jive Talkin' 1975

11. Nights on Broadway 1975

12. Fanny (Be Tender With My Love (1975

13. You Should Be Dancing 1976

14. How Deep Is Your Love 1977

15. Stayin' Alive 1977

16. Night Fever 1977

17. More Than a Woman 1977

18. Too Much Heaven 1978

19. Tragedy 1979

20. Love You Inside Out 1979

21. You Win Again 198