אני לא יודע אם נכשלתי כשלא המרתי על קפריסין. אבל כנראה הגימיק שלה יותר חזק מהגימיק של דנמרק. במלחמה כמו במלחמה, צריכים הרבה דוז פואה. האירוויזיון הוא עדיין אוסף של להיטי-הימנוני דאנס שבלוני כוחניים ומתכוני יורופופ דיסקו חלקם אולד פאשן. המאמץ הוא עדיין טשטש כל סימן לאומי מזהה, אלא שכאן הכישלון כמעט מובטח, אלא אם כן יש לך בלדה הורסת כמו לפורטוגל בשנה שעברה.

איגוד השידור האירופאי ממשיך להעניש את אירופה והעולם עם התחרות הגרנדיוזית שנהיית צפופה ומשעממת משנה לשנה. במקום לצמצם את מספר המדינות המשתתפות ולאפשר תזמון ארוך יותר לשירים, דוחסים עשרים ושישה שירים. והעסק הופך מיקבץ סוחט פיהוקים על ערמת פיצוחים. אירוויזיון הוא עדיין שוק האירופי הנמוך של הפופ, הדאנס והגימיק. התחרות משעממת כי היא מורכבת מהופעות, שהן למעשה קליפים. כשאין שירים הולכים מחפשים משהו אחר. אירווזיון כבבואת כפר הפופ הקטן מדשדש בביצת פופ קיטשיתנטולת ערך אומנותי.

אוקראינה MELOVIN – Under The Ladder – – עין התכלת מזרת האימים היא שלו? הבחור מכניס להילוך שישי. יש לו פסנתר, יש לו כריזמה, יש לו להיט, אבל השיר עבר לידי מבלי לשוב. (7)

ספרד Amaia Y Alfred – Tu Cancion שיר שסובל מסכרת מצויה של שירי אהבה, אלרגתי לשונאי דואטים מהזן הזה. הבשורה היותר טובה: אמאיה ואלפרד מקצוענים, שרים את השיר כל כך טבעי וקסום יחד. (8)

סלובניה – Lea Sirk – Hvala, ne! השיר נוטה לחזור על עצמו אחרי הפזמון הראשון וקשה להבין מה הסיפור שהזמת רוצה לספר. קצב וטמפרמנט – לא חזות הכל. (5)

Lithuania – Ieva Zasimauskaitė – When We’re Old איכות אותנטית ניכרת בביצוע הנשמה של איווה, משדרת רגש טהור כביכול; מעין בריחה מתוקה מההאירוויזיון. עדינה אפילו קסומה. מצד שני יש תחושה שהשיר אינו הולך לשום מקום. זה כמו קטע יפה של טפט – מקסים ונעים, אבל בסופו של דבר זה לא שיר שתרצה לדבר עליו בעוד יום. כאשר אתה עוזב את החדר.(7)

אוסטריה – סזאר סמפסון שר את השיר בטון של נשמה. המקהלה מסייעת לשיר להפוך עוצמתי. מיזוג פופ וגוספל עם מנה של נשמה, מזכיר מאוד את Hozier – בדרך טובה. נשמע הסולו הטוב ביותר באירוויזיון 2018. (8)

אסטוניה – Elina Nechayeva – La Forza פרט לגימיק המיותר של השמלה, לאופרה באירוויזיון יש לבטח בעיה, הגם שאסטוניה מציגה זמרת מלוטשת. לאלינה יש כוח להנגיש את השיר גם לאנשים שאינם אוהדי אופרה. (8)

נורבגיה – Alexander Rybak – That’s How You Write A Song כאשר אתה מנסה לעשות קאמבק לאחר הזכייה, יש לך נעליים גדולות להיכנס לתוכן האם אלכסנדר מסוגל לעשות זאת? "כך כותבים שיר" אמנם גורם לך להקיש על משהו או לזוז, אבל זה כמעט הכל. שיר חסר השראה מלא פרצפים ופעלולים על גבול המעצבן, לא הייתי נותן לרייבאק כרטיס לגמר. (4)

פורטוגל – Cláudia Pascoal – O Jardim כמעט הבלתי אפשרי קרה בתחרות האירוויזיון בשנה שעברה. פורטוגל, מדינה שמעולם לא הגיעה אפילו לחמשת הראשונים בתחרות האירוויזיון ניצחה לבסוף עם שיר האהבה רומנטי של סלבדור סוברל כמארחת התחרות יש לכן לחץ לספק שוב את הסחורה. העובדה שקלאודיה פסקואל ואיסאורה חוזרים עם בלדה שקטה מעידה כי הפורטוגלי מאמין שגישה דומה תביא להם הצלחה נוספת. לשיר "O Jardim" (הגן) יש צליל מודרני אבל זה עוד שיר נוגה וחשוף בשפה הפורטוגזית שנכתב על על סבתה של איסאורה שנפטרה. אהגם שהביצוע משדר את הרגש, עדיין זה לא הייחוד של סלבדור סוברל.

בריטניה – SuRie – Storm בריטניה למודת אכזבות באירוויזיון שלחה שיר קליט, ועם זאת מאוד ממוצע. המילים הן קלישאה כפי שהם באים, המילים לא ממש זורמות עם הקצב וגם המקהלה אינה מסייעת לשיר להתרומם. לא השיר הגרוע בין ה- 26 אבל לא מהסוג שאמור היה להביא ללונדון את התחרות בשנה הבאה. (6)

סרביה – Sanja Ilić & Balkanika – Nova Deca – Nova Deca הוא שיר פולק פופ צפוי. Balkanika יש מיזגו צלילים מסורתיים עם מקצבים אלקטרוניים משולבים באלתור של Sanja Ilic. למרות המבנה האיטי שלה, יש כאן מנגינה יפה, הגונה. עם זאת, זה מה ש – Balkanika עושה כמעט שני עשורים, ולא ניכר כי המציאו משהו חדש לצורך החשיפה הבינלאומית. (6)

גרמניה – You Let Me Walk Alone – Michael Schulte מייקל שולטה שר מהלב. בלדה מלודית נוגה טיפוסית לז'אנר מוכר בשנים האחרונות – מתנגנת ופוגעת בשמיעה ראשונה. הזמר מספר סיפור ונותן את הכל, והתוצאה היא שיר יפה ועצוב, שנשמע פוטנציאל גבוה לזכות באחד המקומות הראשונים. (8)

אלבניה – Eugent Bushpepa – Mall יוג'נט הוא אולי אחד הסולנים החזקים ביותר השנה באירוויזיון. הוא ירצה גם קרדיט על השירה בשפה האלבנית. למרבה הצער,אלבנית ורוק לא הולכים ביחד, השפה "מקזזת" לו. השיר השאיר אותי קר. (5)

צרפת – Madame Monsieur – Mercy לצרפת יש מסורת והיסטוריה של זכיות באירוויזיון, אבל “Mercy”. שיר די נחמד, מתיידד בקלות, אבל מדי פופי כדי להפוך ליצירה שלוקחת בשבי לבבות רבים. מסוג השירים שהמילים הרגשיות עלולות לאב מעוצמתן אלמלא הושרו בצרפתית אבל מאדאם מונסייה מביאה את הסגנון שלה. לא שיר גדול לצרפת, אבל נשמע חלק חיוני במסורת תחרויות האירוויזיון. (7)

צ'כיה – Mikolas Josef – Lie To Me הטקסט הפרובוקטיבי עשוי להרים כמה גבות בקרב הצופים. מיקולס לא חשש להציע את השיר הזה לשידור חי ל-200 מיליון צופים. הנקודה המרככת – הוא תרגם את המילים למוסיקה שנונה ומבדרת בליווי חצוצרה שכמעט גונבת את ההצגה. (8)

דנמרק – Rasmussen – Higher Ground הוויקינגים הגיעו לתחרות. המנגינה, השירה הלוק ייצרו מסתורין דרמטי מכדור הארץ לעולם הפרה הסטורי של ווסטרוז. והשיר שונה מכל מה שהיה לנו בתחרות השנה. הגם שמבחינת מבנה – זהו בסופו של דבר שיר פופ קונבנציונאלי, פחות מרשים מג'ינג'ס חאן של הגרמנים בתחרות ב-1979 בישראל (7)

אוסטרליה – Jessica Mauboy – We Got Love תשאלו שוב מה עושה אוסטרליה ביבשת אירופה (התשובה: היא חברה באיגוד השידור האירופאי!) "יש לנו אהבה" הוא שיר שמייצג בינוניות – אירוויזיונית במובן החיובי של המילה , כלומר נציגת אוסטרליה אינה ממציאה את הגלגל, אבל יש לה שיר פופ טוב וביצוע חזק. נדמה לי שזה הספיק לאוסטרליה להתבלט בתחרות השנה וגם הכניס את השיר והזמרת למצעדי המכירות בחודשים הבאים. (7)

פינלנד – Saara Aalto – Monsters השיר יהפוך להמנון רחבות לכל מי שמרגיש שונה או נדחה. קצב הביטים האלקטרוניים משדרג מסר של העצמה המניע להתמודד עם האתגרים הגדולים ביותר שלך. הנציגה של פינלנד מעודכנת בכל מה שהופך את סאונד ה – EDM למצרך מבוקש. (7)

בולגריה – "Equinox – “Bones יש כאן משהו קסום. על אף השורה הסתמית בפתיחה ("אהבה זה כמו חור שחור – הכל חשוך") החמישייה של אקווינוקס מעניקה לה נרטיב מוסיקלי מספקת שיר שמייצר דרמה מיוחדת. השיר עומד בפני עצמו. לא עוד מוצר אירווויזיוני. שילוב יפה של דרמה, מתח והרמוניה שמימית. (9)

מולדובה – DoReDoS – My Lucky Day לא לגמרי הבנתי על מה המהומה בשיר הזה עם כל התפאורה התיאטרלית של דלתות נפתחות ונסגרות. , אבל DoDDos הפכו איכשהו את "יום המזל שלי" לשיר הומוריסטי תוסס על משולש אהבה. השלישייה מביאה קלילות נעימה לשיר יחד עם משב רוח אתני מעורר. מסוג השירים שהם יותר "הצגה" מאשר שיר תחרותי.

שוודיה – Benjamin Ingrosso – Dance You Off דאנס-דיסקו בהיר, מבריק. פופ פאנקי במיטבו, סטייל הבי ג'יז של סוף השבעים, שבנג'מין אינגרוסו מבצע במקצועיות שתעניק לשיר מקום טוב.בפלייליסט העולמי. השוודים כבר הוכיחו שהם מעולים בפופ. אז אולי בפעם הבאה הם יציגו משהו מיוחד-ומהפכני יותר (8)

הונגריה – AWS – Viszlát Nyár ללהקות מטאל באירוויזיון יש עבר לא הכי מרשים, AWS ההונגרית כנראה תיזכר כאחד ההרכבים היותר מוצלחים בז'אנר, שמאפשר להתבלט לעומת מתחרים אחרים. מצד שני – לא נראה שהשיר הזה ייכנס לפנתיאון של להקות המטאל. לא ממש אהבתי את הסולן, אבל בגדול הלהקה יודעת לעשות מופע רוק בימתי חזק ומשחרר.

ישראל – Netta על “Toy” אמרו מבקרים כי הוא בעל פוטנציאל זכיה ברור. לנטע ברזילי יש גישה ייחודית לשיר, היא מאוד בינלאומית תוך שמירה על שורשים ישראליים. לשיר יש כל מה שזקוקים כדי לזכות בתחרות – מנגינה שאפשר לזהותה מיד, מסר חזק, עכשווי, שירה מיוחדת, עיבוד רבגוני, הומור. . שיר מהסוג שגונב את הזרקורים מהמועמדים האחרים.

The Netherlands – Waylon – Outlaw In ‘Em – בין אם אתה אוהבים קאנטרי-רוק ובין אם לאו, קשה להכחיש כי לזמר ההולנדי יש כמעט כל דבר שממנו עשוי מגהסטאר, איכות שגורמת לך להצטרף בהתלהבות לביצוע הזה של וויילון. (8)

אירלנד Ryan O’Shaughnessy – Together כמו בשנים קודמות, אירלנד מתמקדת במאמציה להציג את יכולותיו הווקאליות + של הסולן. הפעם, בבלדה פופ פולק מעודנת מחממת לב מכוונת למסלולי המיינסטרים. . האם זה מספיק כדי להפוך ללהיט ענק? לא בטוח. בקולו של רייאן או'שהאוגני יש שבריריות יפה שנוגעת ומגעת. למרות ניסיונותיה הכושלים האחרונים של אירלנד להתקדם באירוויזיון, הם ראויים להערכה על הדבקות בדרך, שאינה בהכרח מכוונת למכנה משותף שקוף.(8)

קפריסין – Eleni Foureira – Fuego יש לה עיניים של לביאה והיא מוכנה הבמה בריקוד קצבי סימטרי. למעשה, זה מה שמוסיף נקודות לשיר של נציגת קפריסין. סערת הפופ הזו נועדה לדבר אחד: לקרוץ לכולם להצביע עבורה. "Fuego" הוא אחד השירים המעטים שזכו לרמיקס עבור רחבת הריקודים. כלומר מכווני מועדון. אלני פורירה היא מוציאה לפועל ללא חת. יפה, מבליטה סקס בשירה ובריקוד. רוב המשתתפים באירוויזיון באו להתחרות. אלני הגיע למסיבה, והיא אינה עושה שומדבר כדי להסתיר את זה. (7)

איטליה – Ermal Meta & Fabrizio Moro – Non Mi Avete Fatto Niente אני אוהב את השיר הזה, מהסוג שגדל מהאזנה להאזנה – וזה לא תמיד דבר טוב לאירוויזיון. "Non mi avete fatto niente" ארוז עם רגשות חזקים ונגיעות חברתיות, המנון מתריס לעולם המודרני הזה. ללא ספק מהמאתגרים שאיטליה שלחה לאירוויזיון. זה שיר מאוד מלהיב, שהמסר שלו יעבור טוב יותר עם כתוביות, בביצוע הנהדר של הצמד מטה ומורו. (9)