מבט על אישה שמבטאת ברגע המבט – שלמות. בוחן אותה "כאילו דרך מים מקרקעית הבריכה/את זזה 'בלי לזוז וכשאת זזה אני מתרגש/ את קוראת לתנועה שם, כולך מבט מושלם/ כמו יונה על האוקיינוס/ כאשר אתה זזה, אני מתרגש".

הסינגל שמכיל כל מאפיין של הוזייר, הזמר-יוצר האירי הייחודי – שירה עמוקה, מהדהדת, קורעת לב, בליווי גיטרה ותופים מינימליסטיים. כמו ‘Take Me to Church’ השיר מתיידד מכל בחינה. הוזייר לא עסוק באמירות חברתיות כמו בחלק משיריו. הוא מציג צד יותר פואטי שעומד בזכות עצמו כמו הדימוי "זוזי כמו שמים אפורים , זוזי כמו ציפור גן-עדן". הקצב בשיר , ממחיש פעימות לב אולי כדי להזכיר שהן עדיין קיימות בעולם הפיזי. כמו ב- “Take Me to Church,” הוזייר שואב הקשר הרוחני עם המאהבת מטקס ריטואלי. מוביל את דמיוננו לחדר האינטימי-רוחני ומדגיש אותו יותר מאשר את העניין הפיזי. "התינוק" שלו נתפס כמוזה המעניקה השראה לשיר האהבה הזה. שנשמע כאילו מישהי נגעה עמוק בנשמה שלו. האהובה אינה צריכה שיפור. היא כוח הדומה לאלוהים. הוידיאו מוסיף ממד חזק ומופלא לשיר.

*** השיר בוצע לראשונה ב -4 בספטמבר, 2018, בהופעת חזרות של הוזייר בדבלין, אירלנד. הוא הוצג כשיר מהאלבום השני שלו "!Baby, Wasteland", אשר צפוי לצאת בראשון במרץ. כל המעריצים שהשתתפו במופע כיבדו את בקשתו של הוזייר ולא הקליטו את השיר.

I still

tch you when you're groovin'/ As if through water from the bottom of a pool

You're movin' without movin'/ And when you move, I'm moved

You are a call to motion/ There all of you a verb in perfect view

Like Jonah on the ocean/ When you move, I'm moved

When you move/ I'm put to mind of all that I wanna be

When you move/ I could never define all that you are to me

So move me, baby/ Shake like the bough of a willow tree

You do it naturally/ Move me, baby

You are the rite of movement/ Its reasonin' made lucid and cool

I know it's no improvement/ When you move, I move

You're less Polunin leapin'/ Or Fred Astaire in sequins

Shake like the bough of a willow tree/ You do it naturally

Move me, baby/ So move me, baby/ Like you've nothin' left to prove

And nothin' to lose/ Move me, baby

Ooh, ooh, ooh/ Oh baby, oh baby/ Move like grey skies

Move like a bird of paradise/ Move like an odd sight come out at night

Move me, baby/ Shake like the bough of a willow tree

You do it naturally/ Move me, baby/ So move me, baby

Like you've nothin' left to lose/ And nothin' to prove

Move me, baby/ So move me, baby/ Shake like the bough of a willow tree

You do it naturally/ Move me, baby