מוסיקת דאנס – מנהרת הזמן. הזמן: עברו 25 שנה מאז החלו להרכיב את סדרת אוספי Hit Man? ערכתי אז את מדורי הפופ במעריב לנוער. חרשתי את ההיטמנים של אותם ימים. ערמת הלהיטים כאן היא סוג משב רוח נוסטלגי, לא געגועים ליצירות מופת. אין לי מושג איך ערכו את הדה-בסט של הסדרה. העורך מצהיר, שהמטרה הייתה לערוך אוסף מהאוספים ההם בלי שנרגיש שיש כאן "פקק" (פילר) אני דווקא חיפשתי שירים שידליקו אותי מחדש בלי קשר למידת להיטיותם. פקקים טובים כאלה. דוגמא: Dario G – Carnaval De Paris עשה לי את זה. TLC עם No Scrubs – בטח בטח.

על מה אנחנו מדברים? קלאב דאנס? דאנס רוק? יורו דאנס? טין פופ? דאנס-פופ? לטין פרי סטייל? רגאיי? היפ הופ? כל התשובות נכונות? Dance-Pop צמח מהדיסקו. הז'אנר הוא בעיקר מדיום של מפיקים. לעיתים המפיק עצמו מעורב בכתיבת השיר. קחו את Fable של רוברט מיילס. תזמור דאנס נהדר ללא מילים. כוכבים? בריטני ספירס בפתח הדיסק השני עם Baby One More Time. כריסטינה אגילרה – Genie in a Bottle. להקות בנים? – בקסטריט בויז עם Get Down You're the One for Me. להיטים לנצח? אפשר ללכת על Sweet Harmony של Beloved, שמזכיר את הפט שופ בויז. לטיני? Ti Amo של Gina G. רגאיי – Inner Circle בשיר Sweat. ועוד רגאיי: Dawn Penn – ב- You Don’t Love Me

ראפ? DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince ב – Boom! Shake the Room תכנים? היט מן אינו אוסף שמבקש לקחת דף מילים. מנגינה קליטה, קצב, הפקה – יספיקו.

!Dr. Alban Sing Hallelujah

Backstreet Boys Get Down You're the One for Me

Scatman John Scatman Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop

Inner Circle Sweat

…Lou Bega Mambo No.5 A Little Bit Of

Los Del Rio Macarena

Jovanotti El Ombligo Del Mundo

Prince Ital Joe Feat. Marky United

DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince Boom! Shake the Room

Mark Morrison Return of the Mack

Dawn Penn You Don’t Love Me

TLC No Scrubs

Snow Informer

Shaggy Oh Carolina

Dario G Carnaval De Paris

Opus III It’s a Fine Day

M People One Night In Heaven

No Mercy Please Don't Go

Londonbeat You Bring On The Sun

CD2

Britney Spears …Baby One More Time

Five If Ya Gettin' Down

Dr. Alban It's My Life

N Sync Tearin' Up My Heart

Felix Don't You Want Me

Grace Not Over Yet

Robert Miles Fable

Onda Del Futuro Feat. Yps Terra

Olive You're Not Alone

Beloved Sweet Harmony

Aqua Turn Back Time

Christina Aguilera Genie in a Bottle

SWV Right Here

TLC Creep

Gina G Ti Amo

Toni Braxton You're Makin' Me High

Smoke City Underwater Love

Kym Mazelle & Jocelyn Brown No More Tears Enough Is Enough

Sandalo Elegibo Elejigbo

דירוג: