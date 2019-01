השופטים הם השחקנים הראשיים בתוכניות ריאליטי מוסיקה, גם המנחים. אסי עזר, למשל, קיבל חופש מההפקה לעשות כל מה שבא לו. הוא מגיח מכל חור, צורח, משתטח, מפריע. בהצגת הזמרת כיתריה הוא השמיע צפירות אזעקה קוליות, והשופטים נעמדו דום כמו בצפירה לרגל יום זיכרון. אין גבול. יכול להיות שמשעמם שם כל כך שמעודדים נער שובב כמוהו ללכת עד הסוף. גם לשופטים יש היתר לומר כל מה שבא להם. הבעיה מתחילה כששופט מחליט שהוא ה"סיפור" של התוכנית ולא המתמודד. קחו את קרן פלס. ההשתוללות שלה מקבילה לזו של עזר. ההבדל בינה ובינו הוא, שהיא בכל זאת צריכה להגיע להחלטות גורליות בעניינם של המתמודדים. מי שמחלקת כחולים בסיטונות ובחיוכים מדושנים החליטה לתת אדום לאברהם דה קרביליו, זמר מעולה שמלווה עצמו בפסנתר, ומגיע לאיכויות פנומינליות. אם יש זמר שאמור להתחרות על ייצוג כל מדינה באירוויזיון – זה דה קרביליו. אסף אמדורסקי המחמיר אמר עליו: "אי אפשר לפספס. אי אפשר להפסיד איתך. בואו נסגור את התוכנית ונשלח אותו".

קרן פלס שמעניקה כחול לזמר מסוגו בלי ניד עפעף, ובשניות הראשונות של הביצוע, החליטה הפעם להפגין נוכחות ויצאה עם עם תאוריה כזו על האדום שלה: "זה היה כל כך מושלם, שזה לא עשה לי טוב!" כלומר? אני מצטט אותה מילה במילה: "לאונרד כהן כתב, שיש סדקים ודרכם נכנס אור. לא מצאתי אצלך סדקים, כי זה היה כל כך מושלם. אולי זה נשמע שאני מדברת אבסורדי. יש לי כמה חברים במקצוע שאני מעריכה, קשוחים, רעים מרושעים, שאני אוהבת אותם. הם באים להופעות שלי ואומרים לי את 'האדום' שלהם. את שרה לא מספיק טוב. את צריכה לעבוד על ה… השיר הזה גבוה לך. השיר הזה נמוך לך. את מתרשלת. בגלל שכתבת את השיר, לא איכפת לך איך את שרה"…

הבנתם את זה? מילא האדום שפלס נתנה לדה קרביליו שהיה סתמי, אווילי ומיותר, ובטח לא תואם את רוחב הלב שלה במתן כחולים. מקבץ כזה של שטויות עוד לא נשמע בכל תוכניות ריאליטי מוסיקה מפי שופט. גם המתמודד עצמו היה בהלם מוחלט (צפו בפני בתמונה מימין)? אבל פלס מקבלת גיבוי ממש כמו אסי עזר. שניהם מבינים שהם "העניין" בתחרות ולא המתמודדים, ולכן מותר להם הכל.

כיוון שמפיקי "הכוכב הבא לאירוויזיון" שופעים רעיונות וגימיקים במטרה לנסות להמציא עצמם מחדש, הייתי מציע – פינה חדשה: אדום לשופט הגרוע. את צורת הביצוע אני משאיר למפיקים. לא יתכן שהשופטים יהיו מוגנים במגדל השן שלהם עם כל שטות, ויש המון שטויות ליד השולחן שלהם, ורק המתמודדים יהיו חשופים לביקורת. לא הייתי אומר את הדברים אלמלא קרן פלס, ולא רק היא. שירי מימון למשל, אמרה לעמית שדה, ששרה Addicted To You, את שרה מעולה, אבל אני חושבת שאת צעירה מדי. בגלל זה האדום". זה הנימוק של שופטת שאמורה להיות מקצוענית? "צעירה מדי"? הרי מדובר בתוכנית לאנשים צעירים! כן, גם שירי מימון, שהצטרפה העונה לשולחן השופטים של הכוכב הבא, נחשפת פעמים רבות בשטחיות, בחוסר יכולת לנמק החלטות. אז יאללה – הולכים על פינה חדשה ובלי Save.

דניאל מזוז – "אתה חייב למות עלי" ציון: 9

אברהם דה קרביליו – Who You Are ציון: 10

עמית שדה – Addicted To You ציון: 8

תכלת פרלמוטר – "גרה על המים" ציון: 8

כיתריה – Price Tag ציון: 8

ג'ודית חסין – "לפעמים" ציון: 5

ניתאי טויטו – All Of Me ציון: 9

נוה מדמון – Pillowtalk ציון: 9