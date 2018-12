אופק אדנק הוא נער בן 16 מאשקלון שעושה דאווינים בדאנסהול. יש לו 6 מיליון צפיות, והוא מצליח להשקיע אלפי שקלים על קליפים ליוטיוב. לפי הנתונים והיומרות, הנער רוצה להגיע לאירוויזיון. לפי הביצוע של "איך שאת זזה" – הוא לא יגיע. אלא מה: סטטיק ובן אל, שני שופטים ש"הכוכב הבא" עושה בהם שימוש מניפולציוני בגלל שהם סופרסטארים בישראל, אוהבים כל מה שזז בראפ, רגאי ודאנסהול. מישהו מההפקה, שדוגל בבידור וצחוקים יותר מאשר במקצועיות, הגה רעיון שהם יעזבו את שולחן השופטים וייגשו למנחה רותם סלע, שלא אהבה את מה שהנער עושה כדי לשכנע אותה לעשות לו Save. רותם, בקלות המצטחקקת הבלתי נסבלת שלה, נעתרה לבקשה, יאללה, בשביל הבלגן – למה לא. הפייק סייב הזה הוריד אותה ואת התוכנית לגובה הרצפה. כמו בפרקים רבים של התוכנית – אין לי מושג מה אמין ומה פייק. הקונספט של יואב צפיר ומפיקי התוכנית הוא של כמה שיותר מניפולציות – גם בשולחן השופטים, בטח – בחלקת המנחים. בידור זה נחמד ויפה. אמינות – חשובה יותר. צפיר ושות' מורידים את רמת האמינות של התוכנית. הדאנסהול של אופק אדנק היה ברמה שאינה מתאימה לשום במה מקצועית, בטח לא לבמת האירוויזיון. מה שעשו כאן הסטטיקים והבן אלים הוא ביזיון של שת"פ עם מחלקת הבידור והצחוקים של התוכנית.

בזירת השיפוט נעשו עוד כמה טעויות אוויליות. אני מדבר על שתי מתמודדות שהגיעו לא מכבר מארה"ב. דנה הרץ שרה Rise Up של אנדרה דיי בפרשנות מופנמת ולירית שתאמה להפליא את רוח השיר, אבל שירי מימון עפה על עצמה והדגימה לה איך השיר צריך להישמע בביצוע מוחצן – כי מה ששמעה לא התאים לה לאירוויזיון, או במשפט העילג שלה "אני לא יודעת אם זה בא לי לאירוויזיון". "בא לה לאירוויזיון" הוא משפט פרעכי סתמי. הגיע הזמן שמימון תוריד קצת כנפיים.

הראל סקעת טען שדנה הרץ היתה מאוד "מרוכזת בעצמה".. ומה רצה, שהיא תהיה מרוכזת בו? התוצאה – שני אדומים תמוהים ולא מוצדקים שסילקו אותה מהתחרות, למרות ביצוע מהוקצע, מודרני שתואם את מה שמתרחש היום בעולם הפופ. שני השופטים האלה נשמעו פשוט מיושנים. מצד שני הם עפו על נועה קליין, גם היא הגיעה לכאן מניו-יורק, ששרה גרסה פומפוזית, צעקנית ומאוד מיושנת של Over The Rainbow המוכר מג'ודי גרלנד. פרט להפגזה הווקאלית, לא היה כאן שום דבר שמשדר פרשנות ייחודית אינטלגנטית. אמדורסקי, שמנסה לשדר חוסר התפשרות ודיוק, התחרפן אף הוא, כשאמר לה "דרסת את השיר, ואני אהבתי את זה". גם לאמדורסקי אי אפשר להאמין?

רותם חן – "אושר לדקה" ציון: 7

תכלת פרלמוטר – Soon We'll Be Found ציון: 8

דנה הרץ – Rise Up ציון: 9

נועה קליין – Over The Rainbow ציון: 6

לוס כפרוס – "נכון להיום" ציון: 6

דניאלה לאמש – Make Me Feel My Love ציון: 7

אופק אדנק – "איך שאת זזה" ציון: 5