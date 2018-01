מה רצה אמדורסקי מריקי בן ארי ששרה נפלא If I Ain't Got You של אלישה קיז? – "זה לא משהו שהיית רוצה לשלוח לאירוויזיון. בפעם הבאה אם לא תעשי משהו ישראלי – תקבלי ממני אדום". מה?! מה "ישראליות" קשורה לאירוויזיון, ומדוע לא דרש "ישראליות" גם מחוסה שטינברג וממרגי? שופטים שדורשים דיוק מהמתמודדים – חייבים לדרוש קודם כל דיוק מעצמם. אני כבר לא מדבר על השכר והמוניטין שהם (השופטים) זוכים מהופעה בריאליטי לאורך זמן רב. קודם כל – הוגנות ומקצוענות. מאמדורסקי – על אחת כמה וכמה. יתכן שהוא כל כך משועמם, שהוא כבר מקשקש.

רף הציפיות נמוך יותר כשמדובר בקרן פלס, שממשיכה להשתמש בדימויים תמוהים. את הביצוע של חן אהרוני, ל – Grenade של ברונו מארס היא תיארה כך: "זה כמו שאני שמה את האוטו שלי במוסך, ואני יודעת שהמוסכניק יטפל בו טוב" … אם קרן פלס מבינה במוסיקה כמו שהיא מבינה במכונאות רכב, המצב קשה מאוד. כשופטת נדרשים ממנה תובנות מקצועיות, לא אנלגיות חסרות שחר. סקעת צדק כשאמר לחן אהרוני, שהוא צריך להיפטר ממניירות אובר דרמטיות. זו הערה לעניין.

מה אומרים סטטיק ובן אל תבורי? – ממש כלום. נוכחותם כשופטים בתחרות מתבררת יותר ויותר כטעות או הטעייה הכל למען למשוך צופים מזדהים. ה"צעירים" האלה נתגלו כ"זקנים", כשנתנו אדום לנטע ברזילי על הביצוע הנועז, המיוחד והמאתגר ל – Barby Girl. נמאס מהלופר, התלונן בן אל, כאילו שהלופר אינו כלי לגיטימי של מוסיקאי שעושה בו שימוש כחלק בלתי נפרד מהסגנון שלו. האדום המהוסס על גרסתה היפה של רוית בטאשווילי ל"אלייך" של עידן עמדי נומק ב"לא ריגש אותנו". "ריגוש" אינו יכול להיות נימוק של מי שמתיימר להיקרא שופט בתחרות מוסיקה.

מה הם עושים בתחרות הזו? סטטיק ובן אל תבורי מתבדרים כמו צמד המנחים-בדרנים אסי ורותם. הראש של השניים נמצא במקומות אחרים. מהססים להחליט. שיפוט בתחרות ריאליטי היא בונוס יחצני וכלכלי, אבל מכאן ועד מקצוענות – הדרך ארוכה.

מי הולך לאירוויזיון? אם להתחשב ברוחות האופנה, חוסה שטיינברג עם כל הסקס אפיל הלטיני התאים. יש לו את זה בכל מובן. הגרסה שלו ל – Smooth של סנטנה סימנה חזק את המטרה, אבל חוסה כבר לא בתחרות. אם לא הוא אז – מרגי או נטע ברזילי. מרגי שר Roar של קייט פרי בפרייזינג של זמר בוגר, במיומנות עצומה, בדיוק רב. זה זמר של גמרי תחרויות פופ ושירים של הטופ אופ דה פופ. נטע ברזילי האקספרימנטלית היא סוג של הימור מחושב. דווקא החריגות יכולה להיות מקדם בתחרות שבה הרוב דומים זה לזה.

אדווה עומר – "אלבינה"

ריקי בן ארי – If I Ain't Got You

חן אהרוני – Grenade

מרגי – Roar

חוסה שטיינברג – Smooth – הדחה

האווי – Trouble Maker

נטע ברזילי – Barby Girl

רוית בטאשוילי – "אלייך"

עדן מאירי – "הפרח בגני"

וידיאו: מרגי – Roar