כל השופטים עפו על להקת "שלווה". אמדורסקי , השופט הכי לא צפוי כמעט בכל נימוק שלו (לא מעט שטויות) אמר על ענאל, הזמרת של הלהקה "הזמרת הכי טובה ששמעתי השנה", ועל הלהקה – "יש מצב שאנחנו יכולים לזכות באירוויזיון". כמו שאמדורסקי המעיט באודישנים מצוינים אחרים, כך הוא הפריז בהערכה שלו הפעם. היתי מציע לו להרגיע. החבורה ביצעה את "איך אפשר של "ג'יין בורדו". אם ללכת על נימוקים מקצועיים עד הסוף ללא שמץ של שיקול הומני – זה לא היה הביצוע שבעקבותיו אני מהמר על החבורה לניצחון שני באירוויזיון. "שלווה" נשמעת עדין לא מהוקצעת במאת האחוזים, וכדי להגיע לביצוע מושלם, יש לעבוד איתם עוד הרבה. מצד שני: ממש לא איכפת לי שישלחו לאירוויזיון להקה ישראלית מגוונת כזו – עם כל המסר האנושי שהיא מייצגת. זה בסדר. אם מישהו רואה בשימוש בחבורה אמצעי להשיג מטרה גם שלא דרך המוסיקה – גם זה בסדר. האירוויזיון אינה תחרות רובינשטיין בפסנתר. זוהי מסגרת צבעונית מצועצעת שמשדרת מסרים קוסמופוליטיים. גם נטע ברזילי לא זכתה רק בזכות השיר Toy. היא הביאה חבילה שלמה כולל מסר לעידן ה – MeToo. חבורת "שלווה" יכולה לייצר קומבינה מהסוג הזה, אבל בתנאי שההפקה המוסיקלית שלה תהיה מלוטשת בשלוש דרגות מעל מה ששמעתי באודישנים. עד עכשיו זה נשמע חובבני.

קלרה סבג – Who You Are ציון: 9

דניאל ברזילאי – I'm Not The Only One ציון: 8

פרידה Wicked Game ציון: 8

נאור כהן – עץ ירוק מפלסטיק ציון: 7

נעמה גלי כהן – Crazy In Love ציון: 8

עידן דנקנר – Hit Me Baby ציון: 7

רומי עזר – Help ציון: 8

להקת שלווה – "איך אפשר" ציון: 7

הערות: אסף אמדורסקי נתן אדומים לקלרה סבג בנימוק של "ריריות בין המילים", לפרידה על Wicked Game – "לא הלכת לשום כיוון" (הלכה גם הלכה – י.ח), לנאור כהן – "לא שולט במדיום" (מצלמות) לנעמה גלי כהן – "יפהפיה, משוחררת, אבל לא מתאימה לאירוויזיון". הנימוקים של השופט הנחשב "קשוח" לרוב מחוסרי בסיס הגיוני ומקצועי. חלה אצלו נסיגה. אמדורסקי נראה העונה אף יותר משועמם מהעונה הקודמת. סובל משהו.

קרן פלס מחלקת כחולים כמו כלניות אדומות אחרי הגשם, עם הרבה "פצצים" ו"פיצוצים", אבל כשהיא צריכה לשפוט לגופו של עניין – אז אין גוף ואין עניין. רומי עזר הגישה אינטרפרטציה מיוחדת ל – Help של הביטלס. האטה קצב, התייחסה לטקסט באופן שהיא מבינה אותו. מה היתה תגובת פלס? – "זה כאילו שרת על פרח באביב. שום הבנה של הטקסט". לידיעת פלס: לעומת הביטלס שנתנו לשיר הזה גרסה שמחה ולא דרמטית, רומי עזר כן התייחסה לבקשת העזרה בצורה הכי אישית. ממי שאמורה להבין במוסיקה, אפשר לדרוש התייחסות למהותה של פרשנות.

